人民网讯 近日，由商务部国际贸易经济合作研究院编撰的《中国“一带一路”贸易投资发展报告2021》（中英文版）在京发布。作为中国首个系统总结“一带一路”经贸合作的专业报告，该系列报告已连续多年密切跟进中国与共建“一带一路”国家和地区经贸合作新进展、新成效和新趋势。

新冠肺炎疫情自暴发以来，一直深度影响着各国经济社会发展。2020年6月，习近平主席在“一带一路”国际合作高级别视频会议上提出，把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。《中国“一带一路”贸易投资发展报告2021》以习近平主席提出的“四路”建设为主线，全面展现一年多来，中国与共建“一带一路”国家携手抗疫，共克时艰，共同打造合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路的努力和成绩。

《报告》显示，截至2021年6月，中国已同140个国家和32个国际组织签署206份共建“一带一路”合作文件，涵盖互联互通、投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等领域。中国与共建“一带一路”国家不断完善多双边及区域合作机制，达成一系列重要共识，扩大发展成果惠及面。

《报告》指出，2021年，团结合作、逆势增长成为共建“一带一路”的关键词。新冠肺炎疫情席卷全球，凸显了共建“健康丝绸之路”的重要性。中国努力克服疫情影响，始终秉持人类命运共同体理念，积极推进国际抗疫合作，扩大对共建“一带一路”国家医疗援助规模，有序开展医疗物资出口，推动“互联网+”医疗服务、云消费、共享经济等新业态新模式助力抗疫。

在疫情背景下，“一带一路”经贸合作逆势前行，贸易规模持续扩大，对外投资逆势上扬，合作平台建设稳步推进，丝路电商亮点突出，展现出强劲韧性和生机活力。货物贸易方面，2013—2020年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额由1.04万亿美元增至1.35万亿美元，占中国货物贸易总额的比重由25%升至29.1%。2013年以来，中国与沿线国家货物贸易额累计达9.2万亿美元。服务贸易方面，2020年，中国与“一带一路”沿线国家完成服务进出口额844.7亿美元；其中，服务出口377.3亿美元，服务进口467.4亿美元。投资方面，2020年，在全球对外直接投资同比缩水35%的背景下，中国境内投资者在“一带一路”沿线的58个国家实现直接投资186.1亿美元，占同期总额的14%，较上年占比提升0.3个百分点。工程建设方面，2013—2020年，中国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额由715.7亿美元增至1414.6亿美元，年均增长10.2%；完成营业额由654亿美元增至911.2亿美元，年均增长4.9%。

商务部国际贸易经济合作研究院张威副院长指出，尽管疫情仍在全球蔓延，各国经济恢复发展的程度各不相同，气候、环境、能源危机和地区安全等问题依然存在，但合作与开放仍是世界大势。面向未来，中国将继续同各方高质量共建“一带一路”，践行共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。

(责编：刘洁妍、吴成良)