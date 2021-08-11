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德国7月通胀率升至3.8%

2021年08月11日19:31 | 来源：新华网
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原标题：德国7月通胀率升至3.8%

　　新华社柏林8月11日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦统计局11日公布的数据显示，德国7月通胀率为3.8%，较前一个月明显上升，为1993年12月以来的最高值。

　　数据显示，当月能源价格同比上涨11.6%；去除能源价格因素，当月通胀率为2.9%。此外，当月食品价格同比上涨4.3%，服务业价格同比上涨2.2%。

　　德国联邦统计局专家克里斯托夫-马丁·马伊当天表示，当月通胀率上升是因去年增值税税率下调而产生的低基数效应，同时能源产品价格上升也推高了通胀。为缓解新冠疫情对经济的冲击，德国去年下半年曾下调增值税税率。

　　德国联邦统计局此前公布的数据显示，今年1月，德国通胀率自2020年6月以来首次出现正值。去年下半年，德国通胀率除8月为零外，其余几个月均为负值。

　　欧洲央行设定的欧元区通胀率目标是略低于2%。2019年以来，作为欧元区最大经济体，德国通胀率除个别月份外，长期显著低于2%。德国通胀率在今年4月达到2%，此后连续三个月超过2%。

(责编：刘洁妍、吴成良)

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