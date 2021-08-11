新华社莫斯科7月29日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局28日报告说，在俄20多个地区被抽查者中，至少20%的人具有新冠病毒抗体。此外，哈萨克斯坦为遏制疫情而延长强化隔离措施。

据俄防疫指挥部29日消息，过去24小时俄新增确诊病例5475例，累计确诊828990例，累计死亡13673例，累计治愈620333例。俄联邦消费者权益保护和公益监督局说，该局选取了23个地区的民众进行抽查，结果20%至25%的被抽查者携有新冠病毒抗体，尚不清楚抗体能发挥多长时间的免疫功效。

据塔斯社28日消息，莫斯科行政执法人员本周在全市地铁站突击检查乘客是否戴口罩与手套，未佩戴者将被要求通过地铁站售票处或自动售货机购买这两种防护用品。俄媒29日报道说，近期一些民众忽视流行病专家告诫，在一些公共场合聚集时摘下口罩。

白俄罗斯卫生部29日发布的新冠疫情数据显示，该国过去一天内新增确诊病例152例，这是该国连续第21天单日新增确诊病例低于200例。目前白境内累计确诊67518例，累计死亡548例，累计治愈61442例。

乌克兰29日新增确诊1022例，累计确诊67597例，累计治愈37394例，累计死亡1650例。乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫当天宣布，抗疫一线的医护人员将每两周接受一次新冠病毒检测，其余医护人员每30天接受一次检测。

29日，在外高加索地区，亚美尼亚新增确诊308例，累计确诊37937例，累计治愈27824例，累计死亡723例；格鲁吉亚新增确诊10例，累计确诊1155例，累计治愈929例，累计死亡16例。

在中亚地区，吉尔吉斯斯坦29日新增确诊688例，累计确诊34512人，累计死亡1347例，累计治愈23343例；塔吉克斯坦累计确诊7276例，累计治愈6065例，累计死亡60例；哈萨克斯坦累计确诊86192例，累计治愈56638例，累计死亡793例。

据哈萨克斯坦总统新闻局29日消息，总统托卡耶夫表示，为巩固7月5日开始实施的强化隔离措施的效果，兼顾本国和邻国疫情变化，原定8月2日到期的措施将再延长两周。

乌兹别克斯坦29日新增确诊663例，累计确诊22169例，累计死亡127例，累计治愈12265例。该国副总理穆萨耶夫近日表示，以往该国的新冠确诊病例主要从国外输入，近期超过七八成新增确诊病例为本国居民，这说明疫情出现重要变化。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、李铭、任军、关建武、蔡国栋）

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