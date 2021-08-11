新华社新德里7月29日电 综述：印度新冠病例日增近5万 研制疫苗工作加紧进行

新华社记者赵旭 张兴军

印度卫生部29日公布的最新数据显示，过去24小时印度新增确诊48513例，累计确诊1531669例，新增死亡768例，累计死亡34193例。目前印度的确诊病例总数位居世界第三，在疫情最严重的几个国家中，印度已成为确诊病例增速最快的国家。

病例增速全球最快

《今日印度》近日报道称，横向对比全球各国情况可以发现，进入7月以来，在疫情严重的几个国家中，印度的病例总数增长最快，疫情仍在继续恶化。

据《印度斯坦时报》28日报道，自上周以来，每天新增病例持续超过4万例，27日几乎达到5万例。

印度《金融快报》28日报道，过去一周印度共增加31万确诊病例，增幅上升至23.9%，而巴西和美国则分别降至14.1%和10.7%。照此速度，印度确诊病例总数有可能在两周内超过美国。

区域中心城市暴发

印度疫情开始从特大城市蔓延到一些区域性中心城市。截至28日，印度全国有5个邦或地区累计确诊超过10万例，除首都新德里、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦外，安得拉邦和卡纳塔克邦确诊病例也突破了10万例。

同时，马哈拉施特拉邦第二大城市浦那、卡纳塔克邦首府班加罗尔和安得拉邦首府海德拉巴等区域性中心城市正成为新的疫情热点。截至27日，浦那、班加罗尔和海德拉巴累计确诊病例分别达到76203例、45453例和35970例，与本月初相比分别增加227%、759%和168%。

据报道，随着全国大部分地区解封，人员流动性增加以及缺乏有力应对举措使得疫情加速向中小城市扩展。截至27日的5天内，平均病毒检测阳性率为11.7%，较历史峰值12.8%没有明显下降。这说明印度大部分地区的感染率可能超过10%。

加快疫苗临床试验

《印度斯坦时报》近日报道说，印度首个新冠疫苗24日进入临床试验阶段。这款名为Covaxin的疫苗是一种灭活疫苗，由海德拉巴印度生物技术公司与印度医学研究理事会、印度国家病毒学研究所合作研发，近日已获得印度药品管理总局的临床试验许可。负责整体疫苗试验的印度医学研究理事会共挑选了12个地区进行疫苗的一期和二期临床试验。

另一家印度医药企业Zydus Cadila生产的疫苗也在本月早些时候获准展开临床试验。该公司负责人表示，一期和二期临床试验将在未来3个月内结束，公司将根据试验结果寻求获准展开三期临床试验。公司希望在7个月内完成这一过程。

除国产疫苗外，印度还承接了部分国外疫苗产品的试验与生产。位于浦那的印度血清研究所是印度最大的疫苗制造商，该公司已与牛津大学和英国阿斯利康公司达成协议，未来将生产他们正在开发的疫苗。目前该候选疫苗正在至少两个国家进行三期临床试验，不久将在印度进入最后的试验阶段。

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