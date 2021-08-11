新华社北京7月29日电 综合新华社驻外记者报道：亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议28日至29日举行。多国人士认为，亚投行正式开业四年多来，在推动亚洲基础设施建设和互联互通，深化区域合作方面发挥日益重要作用，期待亚投行在全球经济社会发展面对新冠疫情持续冲击之际，为国际社会合作应对危机、促进共同发展、改善全球治理提供更大支持。

缅甸工商联合会副主席貌貌雷认为，当前，新冠疫情肆虐全球，各国唯有团结合作才能战胜疫情。同样，应对全球化进程中各种矛盾，也需要更加包容的全球治理和更加有效的多边合作。中方在本次会议上就亚投行未来发展提出的四点建议令人振奋，这将有助于进一步激发亚投行发展潜力，使其发展成为推动国际多边合作、促进成员共同发展的重要平台。

斯里兰卡国际商业理事会主席拘萨罗·维克勒马纳亚克表示，亚投行是一个坚持创新发展理念的新型多边开发银行。在新冠疫情大流行形势下，包括斯里兰卡在内的广大发展中国家亟需创新投资，以推动因增长放缓及其他问题而受到影响的大型基础设施项目，相信亚投行将为这些国家提供重要支持和创新机遇。

印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，从提议筹建到成立开业再到发展壮大，亚投行短短几年已经拥有来自六大洲的逾百个成员，成为聚焦共同发展、坚持开放包容、推动多边合作的重要平台。当前，全球经济社会发展受到新冠疫情严重冲击，相信亚投行在支持各国经济复苏、促进共同发展、改善全球治理方面能够发挥更为重要的作用。

孟加拉国总理经济事务顾问马希·拉赫曼指出，作为亚投行创始成员，孟加拉国积极参与亚投行建设和运作，并且从中受益良多，孟加拉国部分重大基础设施项目得到亚投行资金支持，这些重大项目落实后，将促进孟加拉国经济社会发展，推动区域经济贸易合作。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴认为，中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展，这在亚投行开业四年多来的实际运作中已经得到很好体现。作为新型多边开发银行，亚投行在推动地区基础设施建设和互联互通、深化区域合作方面发挥独特作用，未来将成为推动多边合作、促进共同发展的重要平台。

津巴布韦新津通社总编辑兰加里拉伊·肖克表示，中方提出将亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行，这是对亚投行的准确定位。亚投行不仅是亚洲的基础设施投资银行，也是面向全球的基础设施投资银行。近年来，广大发展中国家期待通过改善基础设施来实现经济社会可持续发展并提高民生福祉，亚投行的宗旨契合这些国家的需求。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克表示，亚投行是一个有助于国际社会解决发展领域关键问题的重要平台，不仅可以推进发展中国家合作，还为发展中国家与发达国家合作提供机会。这个平台致力于加强基础设施互联互通，通过相关项目落实以推动多边合作、实现全球共同发展。这与联合国的发展目标相吻合。（参与记者：车宏亮、张东强、唐璐、梁辉、刘春涛、陈斌杰、张玉亮、李奥、关建武）

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