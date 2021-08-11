今年3月，美国华盛顿调查记者乔治·韦伯在视频社交媒体中指出，参加2019年武汉军运会的美国运动员可能是最初引发新冠疫情的“零号病人”。此言一出，可谓“一石激起千层浪”。人们将目光转向2019年世界军人运动会的同时，不难发现美国运动员的种种反常举动，也亟须美国方面给出明确的回答。

疑问一：美军选手到底得的什么病？

2019年10月，美国派出300多名选手赴武汉参加第七届世界军人运动会。其间，先后有五名美军选手出现发烧、咳嗽和腹泻等传染病症状，被紧急送到武汉著名的传染病医院金银潭医院就诊。当时的初步诊断结果是得了疟疾，然而这并不能打消公众的疑惑：目前无论是在美国还是中国，疟疾基本已经绝迹，仅有非洲等卫生条件极差的地方才存在疟疾感染的情况。那么，美国军人是如何感染疟疾的呢？

疑问二：美国为何匆忙派军机将5人接回国？

有人质疑，如果仅仅是得了疟疾，在中国完全可以治愈，并不需要回美国治疗；就算想回国治疗，也可以搭乘民用航班，为何要不惜花大价钱派军机来紧急接走？

事实上，就在这5名患病军人被专机接回国两天后，其他参赛的美军选手也返回了美国。为何这5人连两天都不能等呢？

疑问三：为何不公开这5名患病军人的病例报告？

更令人感到疑惑的是，这5名患病军人回到美国后却悄无声息，没有了下文。美国方面对外封锁消息，也未向外界公布相关的病例检测报告等。如此大费周章却又不给出合理解释，不免引起外界质疑。

疑问四：美国队为何金牌榜上颗粒无收？

还有一个疑问是，美国此次300多人的参赛队伍中不乏实力强劲的选手，为何最终在金牌上颗粒无收？

作为参加了六届军运会的常客，美国为了备战第七届军运会也算下足了功夫，参赛选手中不乏实力强劲的个体和团队，比如美国女篮号称是美国军体女篮历史上最为强大的队伍之一。然而，美国此次史上第一次在金牌上颗粒无收，排名第35位，出乎众人意料。美国此次“一金不求”的豁达表现，难免让人有醉翁之意不在酒的感觉。

以上种种疑问，都需要美国方面公开相关信息，给国际社会一个正面回答。

(责编：白宇、赵欣悦)