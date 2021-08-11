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阿根廷专家：美国企图通过病毒溯源政治化打压中国

2021年08月11日16:32 | 来源：央视新闻客户端
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　　近日，阿根廷经济部、外交部和农业部前顾问、中国问题专家古斯塔沃·亚历杭德罗·吉拉多在接受中国国际电视台采访时表示，反智主义和政治立场让原本纯粹的科学问题演化为政治斗争的砝码，美国企图通过病毒溯源政治化打压中国。

　　阿根廷经济部、外交部和农业部前顾问 古斯塔沃·亚历杭德罗·吉拉多：（新冠病毒溯源）恰好出现在一个全球的关键时间节点上，西方国家企图打压他们的经济竞争对手，这个对手便是中国。

　　古斯塔沃·亚历杭德罗·吉拉多表示，截至目前，所有的科学评估都无法证明新冠病毒起源于中国。但已有不少证据表明，在2019年12月之前，症状类似新冠肺炎的肺部感染病例曾经出现在欧洲和美国等多地。到目前为止，新冠病毒的具体来源依然不能确定。

　　而在当前中美实力对比正发生变化的背景下，尽管中国一直配合世卫组织国际专家组的调查研究工作，但中国日益增长的综合国力、国际地位和国际话语权，让企图维持自身霸权地位的美国，通过将疫情政治化让中国成为众矢之的，以及美国政府抗疫不力的“背锅者”。

　　阿根廷经济、外交和农业部前顾问 古斯塔沃·亚历杭德罗·吉拉多：这造成的后果是，虽然中国投入了大量的人力物力用于抗击新冠肺炎疫情，并向全世界通报国内的疫情形势，结果却反遭指责。那些将中国视为打压对象并企图遏制中国发展的国家，刚好借此机会指控中国是疫情的罪魁祸首。

(责编：白宇、赵欣悦)

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