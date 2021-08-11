新华社柏林8月11日电 （国际观察）民调起伏 德国选情生变数

新华社记者张远

德国媒体近日刊登民调机构INSA舆情研究所和舆观调查公司的一份调查报告，显示德国联盟党（由基督教民主联盟及其姊妹党基督教社会联盟组成）与绿党的支持率近期下滑，社会民主党（社民党）支持率大幅提升。

一些媒体与分析人士认为，7月的洪灾与近期新冠疫情抬头是各党支持率变化的原因，疫情走势还将影响未来支持率走向。这些变化可能给定于9月举行的联邦议院选举带来新变数。

支持率涨跌互现

这份民调结果显示，此前支持率排名首位的联盟党目前的支持率是26%，比7月中上旬下跌3个百分点，不过与今年4月底至5月初的低点相比仍有2到3个百分点的上升。此前排名第二的绿党支持率为18%，与5月初最高时相比大幅下滑了6个百分点。此前排名第三的社民党支持率为18%，相较5月初时的低点上升了3个百分点，已与绿党持平。其余三个主要政党自由民主党（自民党）、德国选择党、左翼党支持率分别为12%、11%、7%，大体为近几个月来的中位数，而且这三个党的支持率变化幅度总体也不大。

按照德国联邦议院选举规则，选民投票给支持的政党，得票率最高的政党优先组阁。这意味着，按照现阶段的民调支持率，联盟党将可能主导组阁进程，其推举的候选人阿明·拉舍特将有较大可能成为未来总理，接现任总理默克尔的班。

不过，这份民调中总理候选人的个人支持率数据显示，社民党推举的总理候选人奥拉夫·肖尔茨人气最高，支持率为27%，拉舍特支持率仅为14%，绿党推举的安娜莱娜·贝尔伯克为13%。

不难看出，无论是党派支持率还是总理候选人个人支持率，社民党近期都呈现出较强的上升势头。而几个月前曾一度追平甚至在其他公司民调中超过联盟党的绿党则呈现颓势。联盟党虽然仍维持最高支持率，但拉舍特的低支持率显然也给该党敲响了警钟。

灾情疫情带来变数

不少德国媒体指出，7月发生的洪灾是支持率变化的重要因素。社交网络上流传的一段视频显示，在德国总统施泰因迈尔7月17日视察灾区发表讲话时，处于后排背景中的拉舍特与多名同行官员谈笑，还一度大笑。这一视频引发公众和政界人士对拉舍特的广泛批评，也累及联盟党的支持率。

社民党候选人肖尔茨作为联邦政府副总理兼财政部长在灾情发生后多次前往灾区视察，并宣布紧急救助方案，计划拨款4亿欧元（约合30亿元人民币）帮助灾民重建。这为肖尔茨收获了不少人气。

绿党候选人贝尔伯克虽然也多次前往灾区，但绿党眼下并非执政党，此举难免有政治作秀之嫌。同时，她近来的一系列丑闻，包括个人简历有水分、撰写的新书涉嫌抄袭，也拖累了支持率。

除了洪灾，支持率的变化还与德国新冠疫情的防控形势密切相关。不少分析人士指出，疫情向好，执政党联盟党和社民党的支持率就走高；疫情严峻，执政党就受到苛责，支持率走低。

现阶段，德国正处于第四波疫情暴发的初期，近一个月以来7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）不断回升。联邦政府正就应对措施展开激烈争论，焦点包括是否应再度封城、是否应给予完成疫苗接种的人群更多自由、是否应对核酸检测收费以促进人们接种疫苗等。不同政党的不同主张将在很大程度上影响其支持率。

执政组合或有新可能

目前距离9月26日联邦议院选举已不足50天。依照现阶段德国各政党的支持率，新的执政联盟可能有多种组合方式。

先前，联盟党、绿党、自民党被认为最有可能形成执政联盟，其支持率相加超过50%。三党代表色分别为黑、绿、黄，正好是牙买加国旗的三色，因此被媒体广泛称为“牙买加组合”。

随着社民党支持率在最近的民调中走高，社民党、绿党、自民党支持率相加接近50%，执政联盟的组成又多了一种可能性。这三党代表色分别为红、绿、黄，因此被媒体称为“红绿灯组合”。不过，因为自民党在德国政治光谱上靠右，政策主张与社民党、绿党均较难兼容，所以这一组合形成的概率相对较低。

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