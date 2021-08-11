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中斯合营汉班托塔港迎来首个游艇项目入园

2021年08月11日15:25 | 来源：新华网
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　　新华社科伦坡8月11日电（记者唐璐）中斯合营汉班托塔港日前举行马尔代夫海马游艇公司游艇组装项目入驻签约仪式，这是该港首个入园的游艇项目。

　　据悉，马尔代夫游艇组装项目占地约3.5万平方米，该项目预计于2023年投产，将为斯里兰卡游艇产业发展注入新活力。海马游艇公司将在汉班托塔港内园区建造并出口现代豪华高速游艇，旨在将斯里兰卡打造为高级豪华游艇制造国。

　　斯里兰卡体育与青年事务部长兼数字科技与企业发展国务部长纳马尔·拉贾帕克萨和马尔代夫驻斯里兰卡大使奥马尔·阿卜杜勒·拉扎克共同出席签约仪式。

　　纳马尔对记者表示，该项目将促进斯里兰卡海运业吸引更大规模投资，并将有助于斯里兰卡成为游艇制造国。拉扎克表示，这是马尔代夫在斯里兰卡的最大投资项目。

　　招商局集团驻斯里兰卡首席代表兼汉班托塔国际港口集团首席执行官刘恩怀表示，目前港内园区已经吸引来自斯里兰卡、英国、新加坡、日本、中国、马尔代夫等30多个国家和地区的投资者签约。汉班托塔港将与斯里兰卡政府部门积极联动，提升港口和园区综合配套。

　　招商局集团投资的汉班托塔港项目是中斯共建的港口和园区综合体项目。汉班托塔港位于斯里兰卡南端，是一座综合性人工深水海港。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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