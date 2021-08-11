新华社华盛顿8月10日电 美国约翰斯·霍普金斯大学10日发布的数据显示，截至美国东部时间10日18时21分（北京时间11日6时21分），美国累计新冠确诊病例达36039748例，累计死亡病例达618044例。

数据还显示，目前美国累计确诊病例数约占全球2亿多确诊病例的18%；美国累计死亡病例数约占全球430多万死亡病例的14%。

美国儿科学会9日更新发布的一份报告说，因德尔塔毒株传播，截至8月5日的一周，儿童病例已占美国每周报告的新冠确诊病例的15%。

报告说，在7月29日至8月5日期间，美国共有约9.4万名儿童确诊感染新冠，“儿童确诊病例数自7月初以来呈持续增长态势”。

近期，美国新冠疫情迅速恶化，日增确诊病例数反弹。美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，8月3日至7日连续5天单日新增确诊病例超过10万例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇近日警告说，由德尔塔毒株引发的病例在美国各地“急剧增多”，除非大部分未接种疫苗的美国人行动起来，选择接种疫苗，否则美国可能在今秋“陷入麻烦中”，病毒将拥有充足机会再发生变异。

为遏制疫情蔓延，美国一些州和县又开始收紧防疫措施，例如恢复室内“口罩令”、强制医护人员或公职人员接种疫苗等。但美国国内抗疫一直受到政治因素干扰，迄今，美国各界对强制疫苗接种或戴口罩的态度两极分化严重。

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