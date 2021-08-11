在8月9日的一场发布会上，中青报·中青网记者向海国图智研究院院长陈定定教授提问：美国抗击新冠肺炎疫情失败，甚至还得到了“8个第一”，您认为根本原因是什么？陈定定回答说，美国之所以抗疫失败，还得到了“8个第一”，有内外两方面原因。对内，美国政治失调，共和党和民主党之间、联邦政府和地方政府之间斗争不断；为了胜选，特朗普政府掩盖疫情、消极无为，甚至推卸责任。对外，美国在全球卫生公共治理方面非但不积极参与，反而企图通过甩锅他国的手段，掩盖内政失败。陈定定呼吁美国本着公平、科学的精神，反思自身问题。

9日，中国人民大学重阳金融研究院、太和智库、海国图智研究院，在北京联合发布了《“美国第一”？！美国抗疫真相》智库研究报告，向全世界客观、全面地揭露美国的抗疫真相。记者向陈定定提问中提到的“8个第一”，正是报告内容中的一部分——“美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国、全球第一政治甩锅国、全球第一疫情扩散国、全球第一政治撕裂国、全球第一货币滥发国、全球第一疫情动荡国、全球第一虚假信息国、全球第一溯源恐怖主义国。”报告还指出，新冠肺炎疫情暴发后，美国至少经历了3波疫情，目前还有快速反弹之势，很可能出现第四波疫情。在如此惨痛的事实面前，美国媒体却公然将美国抗疫表现吹捧为“世界第一”。为掩盖其抗疫不力的事实、转移国内矛盾，美国政府把病毒溯源作为政治武器，将自身责任转嫁给他国。

对于“美国民主制度”在新冠肺炎疫情面前失灵，陈定定分析说，“散装美国”的政治格局，让联邦政府与州政府之间的权力斗争此起彼伏，无法统一部署切断病毒传播链的强制措施。

太和智库秘书长宋晓枫也认为，美国在抗疫中表现如此糟糕，首先受其国内政治的影响。采取大规模防疫措施，必然会对美国经济造成负面影响，影响特朗普竞选连任。此外，两党为了各自的政治利益，在抗疫问题上一直没有达成共识与合作。在反复的政治操作之下，美国社会陷入“一抗疫就抗议、一抗议就衰退”的恶性循环，最终导致抗疫全面崩盘。

宋晓枫还指出，拜登上台后，出于转移国内矛盾、对华实施打压的政治考量，继续大肆宣扬“武汉实验室泄漏论”，用“有罪推定”阻挠和误导科学溯源工作。他说：“美国情报机构将在本月下旬出台调查报告，但愿这不会是又一瓶挑起伊拉克战争的‘白色粉末’。”

截至目前，美国已有3500多万人感染病毒、61万人死亡，却没有一个政客对此进行反思，也没有一个政客引咎辞职。这让中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文感到十分痛心和不解。“更令人愤怒的是，美国甩锅给疫苗、福奇、世卫组织，当然也甩锅给中国。这是把疫情当成了‘武器’”。

通过视频连线等方式参与本次发布会的外国学者和媒体人士，也对美国借疫情对中国进行攻击看得很清楚，认为美国抗疫表现“世界第一”很可笑。

英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克在视频连线发言时表示，如果新冠肺炎疫情在2012年或2010年暴发，故事就会大不相同。但实际上，疫情暴发的时间是2020年——那时的中美关系已经严重恶化。雅克指出，疫情被美国赋予了“冷战”色彩，中国面临的国际舆论压力与日俱增。即便如此，美国的抗疫表现极为糟糕，完全无法与中国相提并论。

“‘美国在抗疫方面做得比其他任何国家都多’，这种说辞太可笑了。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，与中国向全球提供的7.7亿剂疫苗相比，美国贡献给世界的只是空头支票。“全世界当前的努力方向应该是拯救生命，共同消灭病毒。”琼斯指出，令人遗憾的是，美国却把新冠病毒当成政治工具，用来给中国使绊子。在美国对中国发起的“踢皮球游戏”中，全世界与战胜疫情的目标渐行渐远。

本报北京8月10日电

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