最近，美国一些政客对武汉病毒研究所一味造谣抹黑，声称这里是新冠肺炎疫情的发源地。与此同时，美国在世界各地部署的生化实验室频繁爆发安全事故，美国政府却拒绝国际社会进行调查。

近日，新华社徐泽宇工作室与新华社卫星新闻实验室合作，在海外社交平台推出一条高空“检阅”美国生化实验室的视频，从数十万米外的太空视角，全景扫描美国在全球25个国家和地区设立的生化实验室，引发海外受众强烈关注。目前该视频总浏览量已超过600万次，互动20多万次。

帖文写道：近20年来，美国一直拒绝重启《禁止生物武器公约》核查议定书的谈判。这一做法或许正是美国掩盖其秘密的最佳选择。美国在25个国家或地区建造生物实验室，并引发麻疹或其他危险传染疾病的大规模爆发。猜猜美国在世界建造了多少个生化实验室？200个！

看过这条视频后，一名法国网友倒吸一口凉气：“美国居然在全世界有200多个生化实验室，我还真不知道……”

有的网友则丝毫不奇怪，表示这是美国的“常规操作”。一名叫Michael Yee的网友表示，美国为了规避国际公约，在非洲设有多个非法的生物实验室。

另一位名为Georae Ana的网友则对西方主流媒体发出了“灵魂拷问”：“为什么我们一谈论到美国，就没有问题，没有调查，没有媒体报道？……这不是建造桥梁、基础设施，是建造武器、有毒化学品、销售武器、控制世界媒体。这都是美国制造。”

的确，通过莫须有的调查和个别外媒的虚假报道进行舆论造势，这就是美国诬陷中国的惯用伎俩。一名印度网友也指出：“除了一次又一次的指责，美国无法提供任何证据。”他表示，德特里克堡更值得怀疑，它以 “威胁国家安全 ”为由关闭，与此同时弗吉尼亚州的肺炎病例激增，里面究竟发生了什么？

在评论区里，各国网友呼吁调查美国生物实验室的声音越来越多。

“这让人不禁要问，为什么世界卫生组织不调查美国德特里克堡的生物实验室？”

“联合国应该让世卫组织对德特里克堡里的设施进行调查。”

“世界应该联合起来对德特里克堡这个病毒工厂进行一次全面的调查。”

让我们看看美国在全世界设立的生化实验室都藏着什么不可告人的秘密吧！

(责编：徐祥丽、燕勐)