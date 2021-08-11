新华社首尔8月11日电（记者杜白羽 孙一然）韩国中央防疫对策本部11日通报，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例2223例。这是韩国单日新增确诊病例数首次超过2000例，创疫情暴发以来新高。

据通报，新增病例中，本土感染病例2145例，境外输入病例78例；累计确诊21.62万例，累计死亡2135例。

进入7月后，韩国疫情形势再度恶化。据韩联社11日报道，韩国单日新增确诊病例数已连续36天超过1000例。

韩媒援引韩国防疫部门分析报道说，有三个原因导致韩国近期疫情形势趋于严峻。一是传播力更强的德尔塔变异毒株逐渐成为境内的主流毒株，二是室内设施相关聚集性感染病例持续出现，三是感染路径不明病例增多。

据韩国中央防疫对策本部10日公布的数据，8月第一周，韩国本土病例中感染德尔塔变异毒株的比例为73.1%，而7月第四周的比例为61.5%。

韩联社援引韩国防疫专家预测说，随着德尔塔变异毒株成为境内的主流毒株，加上暑期人口流动量增加、“光复节”小长假即将到来以及中小学开学在即等风险因素，韩国确诊病例可能会进一步增加。

韩国政府日前将首都圈第四级防疫响应级别延长两周至8月22日，釜山市也于8日将防疫响应级别调至第四级。第四级防疫响应级别对应的管控措施最为严格。

韩国新冠疫苗预防接种推进团11日通报，截至当天，韩国累计2163.5万人接种了至少一剂新冠疫苗，累计806.3万人完成疫苗接种。

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