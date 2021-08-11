新华社开罗8月10日电（记者李碧念）埃及旅游和文物部10日在位于吉萨省的大埃及博物馆召开新闻发布会，宣布一艘陪葬古埃及法老胡夫的太阳船日前由胡夫金字塔附近搬迁至该馆。

大埃及博物馆项目负责人阿提夫·穆夫塔赫介绍说，整个搬迁过程十分困难，为了使太阳船不受损害，工作人员先卸掉了太阳船上包括12个船桨在内的可移动部件，然后用木箱包裹住船身，最后用钢制箱子包裹住木箱。

他说，船身加两个箱子重达300吨，而整个搬迁路线超过8公里，其中还包括非常陡的斜坡。

埃及旅游和文物部部长助理塔伊布·阿巴斯在接受新华社采访时说，目前太阳船已被迁入大埃及博物馆一个专门展览馆内，埃及计划在年底前完成该展览馆的建设。

太阳船是法老的大型陪葬品。1954年，埃及考古学家在胡夫金字塔南侧附近发现两个长方形石坑。东面的石坑当年开始挖掘，出土了第一艘胡夫太阳船。此次搬迁的就是这艘太阳船。该船长约43米，重约20吨。此前，它经过考古学家13年的努力修复完成，1982年被安放于原址上兴建的太阳船博物馆内。

1987年，第二艘太阳船在西面的石坑里被勘测到。今年7月，埃及旅游和文物部宣布完成第二艘胡夫太阳船发掘工作。

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