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拜登称阿富汗政府军必须“为国家而战”

2021年08月11日13:03 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿8月10日电（记者刘品然）连日来，阿富汗塔利班对阿多座城市发起进攻。美国总统拜登10日说，“阿富汗领导人必须团结起来，政府军必须要为自己而战、为国家而战”，他承诺美方将继续向阿方提供军事援助。

　　拜登当天在白宫对媒体说，过去20年，美国在阿富汗花费超过一万亿美元，训练和装备了逾30万名阿政府军军人。他强调，自己不后悔做出从阿富汗撤军的决定。

　　拜登还说，美国将继续履行承诺，为阿政府军提供近距空中支援、食品、装备和军饷，并确保阿空军具备作战能力。

　　五角大楼发言人柯比当天在记者会上说，美军在8月31日前拥有继续对塔利班目标实施空袭的权限，但他拒绝透露美军此后是否还能获得空袭塔利班的权限。他说，空袭并不能解决所有问题，阿政府军具备作战能力和数量优势。

　　美国国务院发言人普赖斯当天在记者会上说，美国政府对阿富汗局势表示严重关切。

　　自美军5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班已宣布攻占7个阿富汗省会城市，美军近期对塔利班多次实施空袭以支持阿政府军。阿富汗总统加尼本月9日召集国内一些政治派别领导人举行会议，决定加强动员各地民兵武装抗击塔利班。

　　拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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