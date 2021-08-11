美国不顾国内出现大幅反弹的疫情，仍执意要求进行新冠病毒溯源，部分美国政客仍继续鼓吹病毒溯源政治化论调。对此，美国国际问题专家表示，这体现出美国推动病毒溯源是政治行动，所谓“新冠病毒来自武汉实验室”的论调只是为了“甩锅”，遏制中国。

央视记者 殷岳：我们看到目前（美国）单日新增确诊病例数又回到了比较惊人的程度，但与此同时，全球还在进行病毒溯源，您觉得为什么现在还执着于溯源调查呢？

罗德学院国际问题专家 约翰·库珀：中美关系最近一直紧张，美国很担心中国的迅速发展会超过美国成为全球（发展的）主要力量，所以美国一直想要用各种方式制约中国。一种方式就是找一些事情指责中国，这是拜登政府正在做的。

央视记者 殷岳：一般我们会觉得在全球大流行病中，疾控中心应该担任核心角色，我想问的是，为什么中情局会负责调查（病毒溯源）这件事？

罗德学院国际问题专家 约翰·库珀：我觉得因为这个调查本身太政治化了，而中情局的政治介入也比以往更加深入。

央视记者 殷岳：去年很多科学家都在说“实验室泄漏”是阴谋论，但今年很多人说，（“病毒是人造的”）这有可能，为什么会出现这种转变？一个科学界公认的阴谋论反而成为了一种可能。

罗德学院国际问题专家 约翰·库珀：首先，美国很多政府机构当时都反对特朗普，所以，直接站到了特朗普的对立面。因为特朗普一直说“病毒是人造的”，所以他们传播“病毒非人造”的理论，可以体现出特朗普没有说实话。现在反过来了，现在说“病毒可能是人造的”，这又与拜登政府以及美国媒体和学术界反对中国和妖魔化中国的风向一致。

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