近期，美国新冠肺炎疫情迅速恶化。据美国有线电视新闻网10日报道，美国疾控中心最新数据显示，几乎所有美国人都生活在新冠病毒传播率为“高”水平或为“大量”水平的地区。

报道称，通过分析美国疾病控制和预防中心于当地时间9日公布的数据发现，98.2%的美国人口，也就是大约3.25亿美国人居住在新冠病毒传播率为“高”水平或“大量”水平的县；其中，有四分之三的美国人口，也就是2.5亿美国人居住在新冠病毒传播率为“高”水平的地区。仅有0.2%的美国人口，也就是60万美国人居住在新冠病毒传播率为“低”水平的地区。

报道称，这意味着，美国疾控中心的最新指导方针适用于绝大多数美国人口。该指导方针建议，在新冠病毒传播率为“高”水平或“大量”水平的地区，即使已经接种了新冠疫苗的人，也要在室内戴上口罩。

按照美国疾控中心的判断标准，如果一个县在过去的一周，每10万居民中报告100例甚至更多的新增确诊病例，或是新冠检测阳性率为10%甚至更高，则被认定为新冠病毒传播率为“高”水平的县。而新冠病毒传播率为“低”水平的县，则是每10万居民中报告10例新增确诊病例或者新冠检测阳性率低于5%。

(责编：胡永秋、杨光宇)