将病毒溯源政治化，美国有着不可告人的目的。美国报告首例新冠肺炎确诊病例是2020年1月21日。然而随着更多信息被民众、媒体人等披露，新冠肺炎疫情在官方报告前就已经流行。究竟谁是美国的“零号病人”呢，新冠病毒出现在美国是在什么时间？美国多人现身说法，这个时间点不断提前。

2021年6月15日，美国国立卫生研究院数据指出，通过对2020年初从美国各地收集的2.4万份血液样本检测发现，部分样本出现新冠病毒抗体。该研究院表示，这说明，早在2019年12月，新冠病毒已经开始在美国传播。

美国哥伦比亚广播公司报道：一份来自马萨诸塞州的血样显示（2020年）1月8日新冠抗体检测为阳性，说明新冠病毒早在2019年12月就在这里开始传播了。

一位来自底特律的居民在社交媒体确认，他的儿子在2020年12月患了病毒性呼吸道疾病，两肺都有肺炎。而且2019年他儿子捐献的血样显示有新冠抗体，因此他100%确信儿子当时得了新冠肺炎。

一位美国网友则表示，他在确信自己在2019年11月底就感染了新冠病毒。他在社交媒体发文说，“我病了将近3周，浑身无力、呼吸困难、咳嗽严重。这是我从未有过的经历。而我的新冠病毒抗体检测为阳性。”

2020年4月底，时任新泽西州贝尔维尔市市长梅尔哈姆也曾现身说法，认为自己在2019年11月就已经感染新冠病毒。直到新冠肺炎疫情在新泽西州暴发，他才满怀疑惑地去做了血液抗体检测，结果显示他体内已有新冠病毒抗体，且抗体已存在较长时间。

时任美国新泽西州埃塞克斯县贝尔维尔市市长 迈克尔·梅尔哈姆：我当时发高烧、疼痛、发冷、酸疼持续了有一个月，感觉很难熬。很显然，并不是只有我认为自己（2019年）11月就感染新冠肺炎。

一名华盛顿居民在社交媒体上发文称，“我的妻子和医生都确信我在2019年10月1日得了新冠肺炎。那太可怕了，当时他们不知道那是什么。我在重症监护病房中被隔离了10天，血氧含量低，（肺部）X光片如粉碎状玻璃，他们多次检测都无法确定病毒和细菌性肺炎。”

一名来自佛罗里达州的用户则写道，“我的两名祖父母2019年死于一种医生们从未见过的肺炎。2019年10月，我妻子和我也病得非常厉害，病了大约一个月。我们的症状和新冠肺炎的症状一样，但是我们被反复告知新冠直到2020年才出现。”

2020年3月20日，华盛顿调查记者乔治·韦伯在视频社交媒体中指出，参加2019年10月武汉军运会的美国运动员玛特捷·贝纳西可能是最初引发疫情的“零号病人”。尽管此后贝纳西出面接受采访否认了这一说法，但诸多疑点作为疫情溯源的重要线索，却被美国媒体一带而过，刻意回避了。

美国有线电视新闻网记者 苏利文：你能告诉我，有没有真凭实据证明贝纳西就是你所描述的新冠病毒零号病人？

韦伯：是的，我必须要有实质性的证据，但是信源不便透露。

记者：具体来说玛特捷·贝纳西，你怎么知道贝纳西得过新冠并且有抗体？你怎么确定？

韦伯：我在贝尔佛阿堡社区医院有线人，也就是某些人所说的贝纳西工作的地方，她检测出新冠阳性。

俄罗斯专家批评美国将新冠病毒溯源问题政治化

近日，俄罗斯外交智库机构、俄国际事务理事会网站上发表名为《美国与新冠病毒溯源：一个伪议程》的文章，批评美国将新冠病毒溯源问题政治化。

文章作者、俄国际事务理事会主任科尔图诺夫是俄罗斯著名国际问题专家。他在文章中写道，当前美国宣称的中国应对新冠病毒传播负责的言论完全是谎言。文章指出，新冠病毒暴露出美国卫生体系的一系列基本问题，包括各州政府间缺乏协调、社会群体在疫情期间的不安全感、很大一部分人对政府的信任度持续降低、医疗服务费用高昂等。文章认为，在此背景下拜登政府不应在国外寻找替罪羊，而应专注于解决这些问题。对中国的疯狂攻击无助于解决这些系统性问题，相反认真和公平地研究疫情期间中国国家公共卫生系统方面的经验可能会有所帮助。

科尔图诺夫注意到，美国在抗击疫情方面的失败使外界对美国继续扮演全球领导者的角色产生了怀疑，尽管美国媒体在其全球防疫排行榜中将美国列为世界第一，但这样的评级只能让人发出讽刺性的微笑。文章说，美国政府试图通过信息战打击中国以实现政治目标的企图不会得逞，此举无论是对美国还是对世界其他地区都百害而无一利。

(责编：胡永秋、杨光宇)