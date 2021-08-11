据美国媒体报道，美国的疫情再度持续恶化，自7月初以来，新增病例和住院病例持续攀升，目前新冠肺炎住院率达到了今年2月以来的最高水平。

约每4900人中有1人住院

据美国有线电视新闻网报道，根据美国卫生与公众服务部的数据，在整个美国，目前每10万人中约有21人因新冠肺炎住院，相当于每4900个美国人中就有1人。在路易斯安那州、密西西比州、亚拉巴马州和阿肯色州这些疫情严重的州，新冠肺炎住院率是全国住院率的两倍多。佛罗里达州的新冠肺炎住院率更是高达全国住院率的三倍多。在佛州，每10万人中就有65人因新冠肺炎住院，相当于每1500个当地居民中就有1人。

新增病例和住院病例的持续增长令美国多地的医疗系统再次承受巨大压力。密西西比州卫生部门在6日到8日的三天累计报告了近7000例新增病例。但据该州卫生官员9日称，目前该州床位紧缺，全州有200名病人在等待床位。

另据美国哥伦比亚广播公司报道，近期路易斯安那州日均报告30例新冠肺炎死亡病例，当前住院患者人数达到2720人，医院负担沉重。而在得克萨斯州休斯敦地区，由于床位和空间有限，病人却还在不断涌入，当地已有医院再次在医院外搭起帐篷来紧急应对。然而，这也没法完全解决问题，因为医院还有医护人员短缺的问题。

大量美国人网上发帖自述早已感染过新冠

新冠肺炎疫情在美国的暴发一直缺乏清晰的时间线。疫情数据是不是反映了真实情况，一直是笔“糊涂账”。美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例是在2020年1月21日，然而越来越多的美国人现身说法，怀疑自己早在这之前就感染过新冠病毒。

“我的妻子和医生都确信我在2019年10月1日得了新冠肺炎。那太可怕了，当时他们不知道那是什么。我在重症监护病房中被隔离了10天，血氧含量低，（肺部）X光片如粉碎状玻璃，他们多次测试都无法确定病毒和细菌性肺炎。”一位名叫杰米·凯滕霍芬的美国华盛顿居民2020年12月22日在社交媒体上这样写道。

另一位美国人詹姆斯·克鲁托克斯在2020年12月18日写道：“估计我是在2019年11月或12月得了新冠肺炎。很严重，反复发烧，呼吸问题（不得不两次去急诊室，每次都戴上雾化器），类固醇，X光片发现一个肺有问题——我这辈子病得最厉害的一次。我觉得如果我没有去急诊室，我就不会从睡眠中醒来。”

“我儿子在12月患了病毒性呼吸道疾病，两肺都有肺炎。他看上去几乎没有病，但实际上病得很重。他最后住进了这家医院。2019年捐献的血样显示有新冠抗体，现在我100%确信他得了新冠肺炎。他现在很好，这是去年12月的事情。”这是一位名叫凯尔西的美国底特律女性用户在2020年12月11日发的帖子。

媒体统计的这1000多名用户或是说自己，或是说家人、好友在2019年12月甚至更早时间就已感染新冠病毒。其中，至少有100多位实名用户认真讲述了感染经历，他们描述的症状与新冠肺炎非常接近。另外，这些用户分布于世界各地，其中来自美国的用户占比超过75%。

(责编：胡永秋、杨光宇)