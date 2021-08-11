新华社平壤8月11日电（记者江亚平 洪可润）据朝中社11日报道，朝鲜劳动党中央委员会部长金英哲当天发表谈话，指责韩美联合军演加剧地区紧张局势，并表示朝鲜会对韩国的敌对行为做出明确反应。

金英哲说，韩方无视朝鲜半岛全民族都期盼和平与稳定的新转机，从8月10日开始再次和美军举行把朝鲜视为敌人的战争演习。“他们竟无视我们的劝言，选择与外国势力结盟而不是与本民族和解，选择加剧紧张局势而不是缓解紧张局势，选择对抗而不是改善关系。”

金英哲警告说，韩方“做出了非常危险的选择，我们会让他们时刻感觉到，他们错误的选择将给自己带来多么严重的安全危机”。

7月27日，韩朝双方恢复被中断了13个月的韩朝通信联络线路。朝中社当时的报道说，全民族盼望处于挫折和停滞状态的朝韩关系早日恢复。朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正在8月1日和10日分别发表声明，警告韩国不要与美国举行联合军演，破坏来之不易的缓和局势。

据朝中社报道，韩美两国不顾朝鲜的强烈反对，于10日开始启动为期4天的“危机管理参谋训练”，并将于16日至26日举行“联合指挥所演习”。

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