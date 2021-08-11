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尼泊尔首都地区再次延长抗疫封禁措施

2021年08月11日10:02 | 来源：新华网
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原标题：尼泊尔首都地区再次延长抗疫封禁措施

　　新华社加德满都8月10日电（记者易爱军　周盛平）尼泊尔首都加德满都所在的加德满都谷地三县10日宣布，将抗击新冠疫情封禁措施再延长13天，同时禁止公私车辆在晚上8时后上路。

　　加德满都谷地的加德满都县、勒利德布尔县和巴克塔普尔县当天召开联席会议并决定，将原定11日午夜到期的抗疫封禁措施延长至24日。自12日起，乘坐公私车辆的民众须在每晚8时前到达目的地，执行紧急任务的车辆则不受这一时间限制。

　　勒利德布尔县县长尼劳拉表示，之所以对人们乘车抵达目的地设定时间限制，主要是为了阻止他们夜间在餐馆聚集，在餐馆聚集是“危险行为”。

　　尼泊尔4月暴发新一波新冠疫情，包括加德满都谷地在内的不少地区自4月29日起实施封禁措施。此后加德满都谷地一再延长封禁措施。

　　近日尼泊尔新增新冠确诊病例数呈上升势头。据尼泊尔卫生和人口部10日发布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例3194例，累计确诊720680例；新增死亡病例35例，累计死亡10150例。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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