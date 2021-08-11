加拿大政府9日开始允许美国公民和现居美国的外籍永久居民经由陆路口岸入境，条件是完成新冠疫苗接种并持有新冠病毒检测阴性证明。美国政府尚未采取对等措施。

根据加方规定，有意入境者必须提前至少14天完成接种加拿大政府批准使用的新冠疫苗，即辉瑞疫苗、莫德纳疫苗、阿斯利康疫苗和强生疫苗，并且持有入境前3天内新冠病毒检测为阴性的证明。

此外，有意入境者还需在入境加拿大前下载指定手机应用软件，填写个人信息并上传接种证明等相关文件。

符合上述条件的人员入境加拿大后无需隔离。

路透社报道，许多美国牌照的车辆当天排起长队，等待从加拿大安大略省和新不伦瑞克省几处口岸进入加拿大。

加拿大政府放宽入境限制旨在提振旅游业。加拿大旅游业协会数据显示，新冠疫情暴发前，旅游业是加拿大第五大产业，提供全国大约十分之一就业岗位。

美国华盛顿州布莱恩商会董事会成员卡萝尔·所罗门告诉美联社，加方入境新规对一些企业和有探亲需求的人而言是好消息，不过，由于需要满足多项条件，不会有很多人选择去加拿大“一日游”。

从9日起，加拿大允许更多城市的机场接受国际航班降落，在现阶段的蒙特利尔、多伦多、温哥华和卡尔加里的基础上，又增加了埃德蒙顿、哈利法克斯、渥太华、魁北克和温尼伯。

加拿大和美国两国政府在新冠疫情暴发后达成协议，禁止“非必要”跨境旅行，协议有效期按月评估、不断延长。

加拿大政府7月19日宣布将于8月向完成新冠疫苗接种的美国人开放陆路边境，如果加拿大疫情保持稳定，将从9月7日起允许来自其他国家和地区完成疫苗接种的人入境。

不过，美国政府7月21日以疫情形势仍不乐观为由，继续延长对加拿大、墨西哥陆路跨境旅行限令。美联社10日报道，美方正在斟酌分阶段开放边境。

另外，加拿大政府9日宣布继续禁止来自印度的直飞航班、私人飞机和包机入境，有效期至9月21日。加方今年4月发布这一禁令，已经多次延长。（安晓萌）（新华社专特稿）

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