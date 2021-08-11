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以色列制定“校园版”防疫计划 确保疫情下中小学如期开学

2021年08月11日08:50 | 来源：新华网
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　　鉴于新冠变异病毒德尔塔毒株加速传播导致全国疫情反弹，以色列总理纳夫塔利·贝内特8日批准由教育部和卫生部联合制定的“校园版”防疫计划，以期确保幼儿园和中小学在暑期结束后能够如期开学。

　　6月中旬以来，伴随德尔塔毒株加速传播，以色列新冠感染人数攀升。以色列卫生部9日发布数据显示，当天新增确诊病例4954例，现有确诊病例32736例，累计确诊病例逾90万例，累计死亡病例超6500例。

　　以色列疫情暴发以来已经三度“封城”，其间学校关闭。以色列教育部长伊法特·沙沙－比顿8日在一份新闻公报中指出，疫情令孩子们付出沉重代价、失去许多校园时光，重返校园对孩子们心理建设、社会适应和性格塑造具有决定性影响。

　　根据以色列政府8日公布的防疫计划，所有学生在开学前均须接受血清抗体检测。通过此项筛查，曾经感染新冠病毒但已痊愈的学生，在所在学校出现新冠确诊病例的情况下，将因为自带抗体而免于隔离。

　　血清检测将从9日开学的宗教学校开始启动，之后陆续推广至全国其他学校。

　　以色列教育部估计，大约20%至30%的学生感染新冠但已痊愈并且获得抗体。

　　根据“校园版”防疫计划，学生在校期间必须戴口罩，保持社交距离并注意个人清洁卫生；学校应尽可能在开放空间授课。此外，防疫计划要求所有学生和家长必须在开学前48小时内完成核酸检测。

　　开学后，如有学生确诊感染新冠，须立即接受隔离，同班其余学生须立即接受核酸检测，检测结果为阳性的学生须立即接受隔离。检测结果为阴性的学生可继续上学，但须在7天内每天接受核酸检测，一旦发现结果为阳性，立即接受隔离。

　　在疫情较严重的“橙色”地区和疫情严重的“红色”地区，以色列政府将组织对在校师生实施每周至少一次核酸检测，确保能够及时筛查出新冠感染者。

　　以色列政府去年12月开始推进新冠疫苗接种，全国930万人口中近六成已经完成两剂接种。今年6月初，以色列政府启动为12岁至15岁人群接种疫苗。（吕迎旭　尚昊）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)

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