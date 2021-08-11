美国国防部长劳埃德·奥斯汀9日宣布，最迟9月中旬开始强制军队所有人员接种新冠疫苗。

【刻不容缓】

奥斯汀向全军发送一份备忘录，宣布他的决定。

美国现阶段所用新冠疫苗都仅获得紧急使用授权，尚没有获得正式批准，因而如果在军中推行强制接种，必须获得总统约瑟夫·拜登特批。

奥斯汀写道，他将向拜登申请批准军方最晚9月中旬开始强制接种；在那之前，如果有某款新冠疫苗获得美国食品和药物管理局正式授权，则“立即”开始强制接种，两种方案“先到者先行”。

据美联社报道，美国药管局有望9月初正式授权美国辉瑞疫苗投入使用。

奥斯汀在备忘录中写道，军方将“密切关注”疫情发展及其对军队的影响，“如果我认定有必要，将毫不犹豫地更快采取行动，或者向总统推荐另一途径（实现强制接种）。为了保卫国家，我们需要一支健康、有准备的军队”。

美军参谋长联席会议主席马克·米利也向全军发送备忘录，并在结尾部分亲笔写道：“接种新冠疫苗是保护部队和备战的关键。”

拜登发表声明，“强烈支持”奥斯汀的决定，认为接种疫苗能保证军人及其家属的健康，确保军队能随时在全球执行各项任务。

由于高传染性新冠变异病毒德尔塔毒株迅速传播，美国疫情正快速反弹。拜登7月底要求奥斯汀考虑何时在美军中强制接种疫苗。奥斯汀与米利等军方高层人士磋商并做出决定。

【疫情严峻】

美国近来连续多日单日新增确诊病例超过10万例。在接种率较低的南部地区，医疗系统承受重压。据美联社报道，密西西比州35家医疗中心重症监护病房满员；阿肯色州新冠患者住院人数达到疫情暴发以来最多，全州仅空余8张重症监护病床。

美军“西奥多·罗斯福”号航空母舰去年暴发疫情，超过1200名舰上人员确诊感染，其中1人死亡。

依据美国国防部数据，截至8月4日，美军累计新冠病例超过21.2万例，死亡28例。73%的美军现役人员接种了至少一剂疫苗。不过，如果计入预备役人员，接种率降至不足六成。

各军种接种率存在差异。美联社报道，海军74%的现役和预备役人员接种了至少一剂疫苗，其中在舰船上服役的军人接种率将近100%；空军接种率超过60%；陆军将近50%。

完全接种的海军和海军陆战队军人中，新冠检测结果为阳性的人数占比低于3%，仅有1人住院；而在未接种的人中，累计超过120人住院。其他军种没有发布这类数据。

国防部发言人约翰·柯比9日表示，美军有足够疫苗满足强制接种需求。他敦促尚未接种的美军人员立即开始接种，“否则，我们将启动某种强制方案”。

美国部分政客和民众对戴口罩和接种疫苗强烈抵触，这些防疫措施被认为遭到一些人的“政治化”解读。

不过，国会众议院军事委员会的民主党和共和党籍领导人都支持军人接种。

“一些人可能企图用未经事实或科学验证的反疫苗论批评国防部长的决定，把这一话题政治化，”众议院军事委员会民主党籍主席亚当·史密斯说，“一定不要理睬这类费尽心机想出风头的人。”

该委员会的资深共和党籍成员迈克·罗杰斯说：“不能让新冠病毒拖军队的后腿。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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