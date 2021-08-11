韩国疾控部门10日发布的数据显示，非首都圈单日新增新冠确诊病例数量激增，创下7月初第四波疫情暴发以来的新高。韩国约半数人口居住在首都首尔及周边地区，首都圈疫情一直比非首都圈严重，疫情向全国扩散的趋势引发警惕。

据韩国中央防疫对策本部统计，截至10日零时，韩国过去24小时新增1540例新冠确诊病例，自7月7日起连续35天保持四位数。其中，1476例本土感染病例中，658例出现在首都圈以外，占比高达44.6%，高于一周前的40.3%；818例发生在首都圈，占比55.4%。

疾控部门注意到，东南部地区近期新冠病例增速较快。其中，庆尚南道单日新增病例升至130例。庆尚北道上周单日新增病例一度升至60例，为7个月来新高。

庆尚南道北边的韩国第四大城市大邱5日通报过去24小时新增121例新冠确诊病例，自2020年3月11日以来单日新增首次超过100例。

位于半岛东南端的韩国第二大城市釜山累计确诊病例超过9000例。釜山8日通报过去24小时新增171例新冠确诊病例，刷新最高纪录，市政府随后宣布10日起防疫响应级别上调至最高级别的四级，持续至22日。在四级防疫响应级别下，每晚6时以后最多只许两人聚会，大部分的公共设施晚10时后禁止营业，海水浴场在四级响应期间一律禁止开放。

过去一周，位于中西部的韩国第六大城市大田及相邻的忠清南道日均新增确诊病例均为50例左右。

疾控部门提醒，不少地区近期聚集性感染病例频发，涉及大型超级市场、养老院等公共场所，民众应遵守防疫规定，减少聚集活动。在釜山市，一家疗养医院近期有51名病人和医护人员确诊感染新冠病毒，其中44人接种过疫苗，属于突破感染病例。在庆尚南道昌原市，一家大超市发生聚集性感染，迄今大约50名顾客和超市员工确诊感染。

眼下，韩国首都圈以及釜山、大田、昌原等多地实行四级防疫响应级别。首都圈包括首尔、京畿道和第三大城市仁川。

截至10日零时，韩国累计新冠确诊病例213987例，累计死亡2134例。近期危重症和死亡病例呈明显增势，防疫形势相当严峻。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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