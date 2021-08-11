一名斯里兰卡女子今年早些时候在日本中部城市名古屋出入境管理局的收容设施内离奇死亡。日本移民机构出入国在留管理厅10日公布此事调查结果，承认收容所虐待那名女子，没有及时提供医疗救治。

死者名为威诗玛·桑德马利，终年33岁。她2017年持留学生签证来到日本，签证失效后非法滞留。2020年8月，桑德马利因遭受家庭暴力向警方寻求保护，后被安置在名古屋那家收容所。

出入国在留管理厅所作调查显示，桑德马利今年1月中旬起反映出现胃疼等症状，申请临时外出就医，遭到拒绝。她3月6日死在收容所内。

调查显示，桑德马利死亡当天是星期六，正值收容所医护人员放假，但其他工作人员没有拨打急救电话或采取急救措施。

收容所工作人员之前也没有向主管汇报桑德马利的就医申请和医疗检查报告。按照调查报告的说法，这种“瞒报”做法在日本的收容设施司空见惯。

报告说，一名工作人员看到桑德马利的病状非但不同情，反而模仿嘲弄她；还有其他工作人员以为她故意夸大病情，以达到获准外出目的。

桑德马利在日本的家人10日召开记者会，称桑德马利在收容所内受到“欺凌”，对收容所拒绝桑德马利的外出就医申请表示不理解，对报告没有查清桑德马利的死因表示不满意。上述报告没有确定桑德马利的具体死因。

桑德马利家人和日本在野党一直要求公开桑德马利死亡前收容所的监控录像。桑德马利家人的律师说，出入国在留管理厅答应在12日向其家人展示部分录像。这名律师说，他代表死者家属要求公开桑德马利死前两周的全部监控录像。

法务大臣上川阳子10日晚些时候道歉，承诺改革移民和庇护制度。

桑德马利的死亡导致日本政府5月撤回一项旨在修改遣返外国人相关规定的法案。根据现行难民认定法，外国人向日本政府申请难民庇护的次数不受限制，申请期间暂停遣返。不过，修正案规定今后最多申请两次，如果两次都被拒绝，将强制遣返回原籍国。

共同社报道，所有难民申请中，只有大约1%能获得日本政府批准，设置申请次数上限给那些不断申请难民资格的外国人带来巨大恐惧。有分析认为，自民党领导的政府撤回修正案，并非因为修正案内容本身，更多是出于对民意支持率和选情的担忧。（王宏彬）（新华社专特稿）

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