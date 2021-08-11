中国铁建承建伊尔库茨克石油公司化工厂基建工程项目一期工程，图为项目所在地理位置。中国铁建俄罗斯公司供图

人民网莫斯科8月10日电 （记者张光政）记者从中国铁建俄罗斯公司获悉，中国铁建与俄罗斯伊尔库茨克石油公司日前签署合同，由中国铁建承建伊尔库茨克石油公司化工厂基建工程项目一期工程，合同总金额达69.54亿卢布，约合人民币6.14亿元。该项目是中国铁建在俄罗斯西伯利亚联邦区承揽的首个项目，也是中国铁建实施的最高纬度项目。

伊尔库茨克石油公司化工厂基建工程项目位于伊尔库茨克州乌斯基库特区，项目内容包括办公综合体以及化工厂区物流园。项目业主伊尔库茨克石油公司是俄罗斯大型石油公司之一，主营业务为石油和碳氢化合物的勘探、开采、加工以及石化产品销售。项目竣工后，将为当地带来3000多个就业岗位，将提供年产量达65万吨的高密度和低密度聚乙烯产品。这些产品将销往中国及独联体国家。

此前，中国铁建还参与实施了阿穆尔天然气化工综合体项目一期工程的建设。除石化基建项目外，中国铁建在俄罗斯还成功进入地铁、高速公路、房建总承包等诸多领域，不断拓展产业链条，形成了多点、多元支撑的发展格局。

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