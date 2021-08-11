新华社纽约8月10日电（记者刘亚南）由于受到多名女性指控性骚扰并面临州议会弹劾，美国纽约州州长安德鲁·科莫10日宣布辞职，并将于两周后离任。

科莫当天发表电视讲话说，考虑到当前情况，他现在能提供帮助的最好办法就是辞职，辞职将于14天后生效。

纽约州总检察长办公室8月3日公布的调查报告显示，2013年至2020年期间，科莫对11名女性进行过性骚扰，其中包括其多名女性助理。报告认为，科莫的行为违反了法律以及州政府的有关政策。

与此同时，纽约州议会也在以性骚扰和瞒报养老院新冠死亡人数为由对科莫进行调查，并在推动对科莫进行弹劾。

自今年年初性骚扰丑闻曝光以来，科莫一直坚称清白、拒绝辞职。近来，美国总统拜登、国会参议院多数党领袖舒默和众议院议长佩洛西等人均呼吁科莫辞职。

现年63岁的科莫来自民主党，自2011年以来一直担任纽约州州长，其第三任期原定于2022年年底结束。科莫曾一度被视为美国的“抗疫明星”，去年11月曾因在应对新冠疫情中的表现获得国际艾美创始人奖。

科莫离任后，现年62岁的纽约州副州长凯茜·霍楚尔将接任州长，成为纽约州首位女州长。

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