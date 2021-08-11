当今世界处于非常时期，各种挑战、威胁层出不穷。中国共产党领导下的中国在解决国内发展问题的同时，努力将发展成果惠及世界各国人民。中国共产党呼吁人类和衷共济、和合共生，提出构建人类命运共同体理念，俄罗斯共产党对此深表认同，相信随着时间的推移，这一理念在世界上将越来越受欢迎，因为它契合了时代的需要。

——俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫

中国共产党自成立起，就展现出惊人的活力，带领中国人民经过艰苦卓绝的斗争建立了新中国，一步一个脚印地为实现社会繁荣发展砥砺前行。从减少文盲到消除贫困、从提高人民健康水平到发展尖端科技，中国共产党实现了一个又一个目标，取得了举世瞩目的成就，为各国政党作出了榜样。乌玛党希望加强与中国共产党的合作，在社会、经济、科技、减贫等领域借鉴中国经验，造福苏丹人民。

——苏丹乌玛党总书记瓦西格

中国共产党团结带领中国人民，经过革命、建设、改革的长期不懈奋斗，成功开创并坚持和发展中国特色社会主义，创造了罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。中国共产党高瞻远瞩，胸怀天下，提出共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念等，为维护世界和平稳定，增进各国人民相互理解贡献了中国智慧、中国方案。我期待并相信中国共产党将继续为中国发展和世界人民福祉作出更大贡献。

——蒙古国蒙古民主党外事书记苏赫巴特尔

倡导全球团结合作至关重要。我们需要用全球意识去思考，从人类命运共同体的角度出发想问题。习近平总书记在多次讲话中都强调了构建人类命运共同体理念，这要求各国共同努力，共享发展成果。各国通向幸福的道路不尽相同，各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式，中国共产党很尊重这一点。新冠肺炎疫情防控期间，中国在抗击疫情方面表现卓越。我希望美国民众能够明白，对美国有益的事情是与中国进行对话，而非摆出咄咄逼人的姿态。

——美国共产党联合主席罗萨纳·坎布龙

自1987年以来，我经常访问中国，见证中国取得了令人瞩目的发展成就。真抓实干、奋勇前进的中国共产党带领中国人民团结一致，把落后贫穷的国家建设成为繁荣富强的负责任大国。中国这个世界上人口最多的国家宣告消除绝对贫困，是人类减贫历史上难以想象的奇迹。作为一名医生，我深知食物匮乏威胁着人类健康，消除绝对贫困是中国共产党为世界医学和人类生命健康作出的巨大贡献。

——世界针灸学会联合会标准工作委员会副主任委员塞吉奥·班戈拉兹

100年来，中国共产党取得了许多成就和胜利，展现了强大的能力和决心。我认为，中国共产党带领中国人民取得的巨大成就之一就是脱贫攻坚战的胜利。当今世界面临诸多挑战，中国共产党很早就意识到，只有团结才能应对这些挑战。构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议，为各国人民提供了新思路和国际交往的新范本。

——安哥拉驻华大使若昂·内图

（综合本报记者张光政、苏航、霍文、李志伟、叶琦、曲颂、白阳采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 17 版）

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