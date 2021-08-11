图①：缅甸吴努杜妙依基金会主席丹丹努。

本报记者 李秉新摄

图②：摩洛哥外交基金会执行主席哈贝克。

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图③：菲律宾中华研究学会会长罗梅尔·班劳伊。

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图④：刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市近郊的紫金矿业穆索诺伊公司矿区，是一座由中企助力打造的“绿色矿山”。

新华社发

中国共产党历经百年风雨而风华正茂。许多长期关注、见证中国发展的国际人士认为，中国共产党领导中国一次次战胜困难，取得了卓越的发展成就，并与其他国家分享发展经验，共同构建更加美好的世界

缅甸吴努杜妙依基金会主席丹丹努——

“每次来中国，都能发现不少新变化”

本报记者 李秉新

按照约定好的时间，记者来到缅甸吴努杜妙依基金会主席丹丹努的家中。进到院子里，一片荷花盛开的池塘一下子吸引了记者的注意。丹丹努站在门口迎接记者一行，她双手合十微笑着说：“欢迎你们。”

进到屋来，记者发现墙上挂满了丹丹努的父亲、缅甸前总理吴努与中国领导人在一起的照片。落座后，她指着墙上的一幅幅照片讲起了缅中友好的故事……

1956年，年仅9岁的丹丹努随父母、哥哥一起访问了中国。“中国领导人说，这是一次家庭式的聚会，大家都带上孩子，所以我和哥哥非常荣幸地参加了这次访问。”丹丹努回忆道，当时北京已经入冬，而缅甸地处热带，平时不需要厚衣服。“中方接待人员想得很周到，很快就送来了合身得体又别具特色的冬装。”60多年过去了，丹丹努仍清晰记得这些细节：“穿在身上，暖在心里，中国朋友真好！”

那次访问给年幼的丹丹努留下了深刻印象。她说，当时的中国民众并不富裕，中国共产党和中国政府做出了各种努力推动国家发展。2014年，中国举行和平共处五项原则发表60周年纪念大会，丹丹努受邀代表父亲吴努参加这次活动。她对记者表示，借着这次难得的机会，她带领几名年轻人一同来到中国。“我认为年轻人不能只从照片上了解中国，而是要亲眼去看一看中国的发展变化，多学习，多交流。”随后的几年里，丹丹努多次访华，到过北京、上海、昆明等城市，体验了高铁等基础设施，在交流活动中感受到了中国年轻人的活力。“与我小时候第一次访华相比，中国发生了翻天覆地的变化，现在每次来中国，都能发现不少新变化。”

在中国共产党成立100周年之际，丹丹努代表缅甸吴努杜妙依基金会向中国民间组织国际交流促进会发去了贺电。在贺电中，丹丹努表示，在中国共产党的领导下，中国摆脱了殖民侵略与压迫，走上了独立自主、繁荣富强的改革开放之路，实现了第一个百年奋斗目标。“在习近平主席领导下，中国的社会和经济发展水平得到极大提高，国家取得了显著进步。当前，在习近平主席提出的‘一带一路’倡议与缅中经济走廊建设框架下，中国与包括缅甸在内的周边国家以及其他国家的经济贸易合作正迎来蓬勃的发展。衷心期望缅中两国进一步巩固胞波情谊，构建缅中命运共同体。”丹丹努写道。

时光荏苒，当年那个小女孩如今已年逾古稀。在丹丹努心里，缅中友好的理念历久弥坚。“中国共产党已经走过了100年，取得了巨大的发展成就，相信下个100年还能取得更大的成就。”在采访最后，丹丹努向记者表达了自己的祝愿：“祝中国繁荣昌盛，缅中世代友好！”

摩洛哥外交基金会执行主席哈贝克——

“找到共同构建美好世界的‘秘诀’”

本报记者 景 玥

“中国共产党的百年历史是一部千锤百炼、不断战胜各种困难挑战的奋斗史，这段宝贵的经验值得世界借鉴。”摩洛哥外交基金会执行主席哈贝克日前接受记者采访时表示，中国共产党以其自强不息和远见卓识，带领中国人民创造了举世瞩目的辉煌成就，向全球展示了中国智慧，赢得了世界尊重。

哈贝克曾两次到访中国。他不无感慨地告诉记者：“中国的发展超乎我的想象，这里欣欣向荣，充满活力。”哈贝克对于非中关系近年来的长足发展有着第一手观察，见证了共建“一带一路”为加速摩洛哥工业化进程、推动区域经济发展作出的重要贡献。2018年，哈贝克来华参加国际和平日纪念活动，以亲身经历向各国嘉宾分享自己的感受。他表示，中国坚持走和平发展道路，从不干涉非洲国家内部事务。正因如此，中国赢得了非洲的尊重，非洲也向中国敞开合作大门，共建“一带一路”倡议在这里获得了创造性发展。

哈贝克告诉记者：“非洲国家和非洲人民真诚欢迎非中合作，因为我们实实在在感受到了生活由此发生的变化。”哈贝克认为，当今世界面临着大变革，诸多全球性问题进一步凸显，唯有团结合作才能战胜危机，走向光明。他希望非中合作进一步走深走实，以实际成果回应非中人民的期待。

新冠肺炎疫情防控期间，摩洛哥媒体高度评价中国的抗疫斗争，“信息透明”“强大的组织动员能力”等成为关键词。哈贝克表示，中国政府拥有强大的组织、动员能力，在短时间内控制住疫情，令人钦佩，这充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。“中国共产党在一次次战胜困难中积累智慧和力量。”哈贝克说。

全球公共卫生危机给非洲国家的经济造成严重冲击，广泛接种疫苗是目前抗击疫情的重要方式。哈贝克表示，和大多数摩洛哥人一样，他已接种了两剂中国疫苗，感谢中国为摩洛哥及其他国家提供疫苗等物资，毫无保留地分享抗疫经验，以实际行动向世界展示构建人类命运共同体理念的内涵。

“开放与包容”“符合国情的中国特色社会主义道路”“勇于自我革命的精神”“人民至上的执政理念”“独立自主的和平外交政策”……采访中，哈贝克多次提到这些词句，在他看来，这正是中国共产党取得成功的“密码”。“两次访问让我看到了真实、多彩、发展的中国，看到了历经磨难仍然充满活力的中国。希望心怀世界的有志之士都能到中国看看，相信定能满载收获，从而找到共同构建美好世界的‘秘诀’。”哈贝克说。

菲律宾中华研究学会会长罗梅尔·班劳伊——

“让中国变得更好，也让世界变得更好”

本报记者 赵益普

“100年来，在中国共产党的领导下，中国发生了翻天覆地的变化，今天的中国共产党愈发具有创造力，在国际舞台上的影响力不断提升。”菲律宾中华研究学会会长罗梅尔·班劳伊近日在接受采访时表示，中国共产党不仅推动了中国的发展，其在可持续发展、应对气候变化和消除贫困等领域的努力，也有益于世界。

作为菲律宾著名的中国问题专家，班劳伊在过去20年间多次访问中国，到过北京、上海、广州、厦门等地，还曾在中国学习、工作了8年。“中国共产党之所以能得到民众支持，最根本的原因在于坚持以人民为中心。”班劳伊表示，中国共产党带领中国人民建立了新中国，实现了民族独立，经济逐步发展，人民生活水平不断提高。

2021年2月，中国宣告脱贫攻坚战取得了全面胜利。“我很荣幸见证了中国的伟大成就，这是对世界减贫事业和人类发展作出的巨大贡献。”班劳伊说，在中国共产党的领导下，中国历史性地消除了绝对贫困，中等收入群体不断扩大，这是中国经济的活力所在，也是强国基础。在他看来，基础设施建设和农业现代化是中国打赢脱贫攻坚战的关键。“我去过中国很多城市，机场、桥梁、港口等现代化基础设施令人印象深刻，这会让经贸活动更加便捷高效。”而在广大农村地区，中国推进农业现代化，养活了14亿多人口，也是值得学习的经验。

班劳伊认为，在脱贫攻坚、国民经济和社会发展五年规划、2035年远景目标等一系列国家发展计划的制定和实施中，中国共产党的坚强领导至关重要，中国社会进一步团结稳定，中国的体制优势得以发挥。他表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议有着全球视野，能够促进国家间的合作共赢。中国共产党积极推动可持续发展，支持全球环保事业，努力应对气候变化。班劳伊认为，中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这说明“中国共产党是负责任的大党，不仅让中国变得更好，也让世界变得更好”。

“中国共产党不断适应世界的变化，并通过创新实践，给世界带来积极有益的影响。”班劳伊表示，菲中两国在卫生、科技、粮食安全等多领域有着密切合作，菲律宾等东南亚国家可以从中国的发展中受益。新冠肺炎疫情防控期间，菲中两国守望相助、同舟共济。中国通过援助和商业渠道向菲律宾提供了大量疫苗，成为目前菲最大、最稳定的疫苗来源。班劳伊说，自己已经接种了中国疫苗，菲中携手抗疫巩固了彼此友谊。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)