本报驻意大利记者 叶 琦

日前，意大利旅游联合会在对2000多家旅游从业机构进行调查后预测，今年6月至8月意大利游客数量将比去年同期增加20.8%，旅游业收入有望超过100亿欧元。

随着新冠疫苗接种工作持续推进，意大利旅游业近期开始显露复苏迹象。数据显示，利古里亚、西西里等大区6月份海滩接待游客量比去年同期增加近15%；7月和8月的酒店预订量也呈上升趋势，一些酒店客房全部订满。

与此同时，意大利加强了疫情防控工作。意大利多座旅游城市近日开始恢复户外口罩令。自8月6日起，12岁以上公民在室内餐饮场所堂食、在影剧院观看演出、参与体育竞赛等活动时，须持有绿色通行证；自9月1日起，民众乘坐跨大区运营的各类公共交通工具时也须持有该证书。

旅游业是意大利的重要支柱产业之一。疫情前，旅游业约占全国经济总量的13%。受疫情冲击，2020年意大利旅游业收入比2019年锐减268.5亿欧元，近10万家旅游企业面临破产风险。

为支持旅游业尽快复苏，意大利国家旅游局出台多项促进行业发展的规划方案，向旅行社、旅游和酒店从业者提供资金援助。例如，为酒店经营者提供80%的税收抵免，抵免费用可用于酒店设施数字化和可持续化改建、对建筑物进行翻修和降低能耗改造等。政府还计划设立旅游业专项基金，重点支持青年和妇女创业。意大利国家旅游局负责人加拉瓦利亚表示，今年出台的各项举措旨在为意大利旅游业复苏与发展铺路，未来户外体验将成为重点旅行项目。

国家旅游局还与全国青年委员会合作，吸引年轻人返乡就业，助力旅游业复苏。在拉齐奥大区，旅游部门将16座废弃建筑改建为9家青年旅社、7个旅游景点，交由35岁以下年轻人经营管理。在托斯卡纳大区，不少年轻人返回乡村，参与开发农家乐、乡村游等。在普利亚大区，年轻人也积极投身酒店和餐饮业，成为暑期旅游从业大军的主力。加拉瓦利亚表示，希望更多年轻人参与旅游业发展，给意大利旅游市场带来新理念、新活力。

（本报罗马8月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 16 版）

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