人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

意大利旅游业逐步复苏

本报驻意大利记者  叶  琦
2021年08月11日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，意大利旅游联合会在对2000多家旅游从业机构进行调查后预测，今年6月至8月意大利游客数量将比去年同期增加20.8%，旅游业收入有望超过100亿欧元。

　　随着新冠疫苗接种工作持续推进，意大利旅游业近期开始显露复苏迹象。数据显示，利古里亚、西西里等大区6月份海滩接待游客量比去年同期增加近15%；7月和8月的酒店预订量也呈上升趋势，一些酒店客房全部订满。

　　与此同时，意大利加强了疫情防控工作。意大利多座旅游城市近日开始恢复户外口罩令。自8月6日起，12岁以上公民在室内餐饮场所堂食、在影剧院观看演出、参与体育竞赛等活动时，须持有绿色通行证；自9月1日起，民众乘坐跨大区运营的各类公共交通工具时也须持有该证书。

　　旅游业是意大利的重要支柱产业之一。疫情前，旅游业约占全国经济总量的13%。受疫情冲击，2020年意大利旅游业收入比2019年锐减268.5亿欧元，近10万家旅游企业面临破产风险。

　　为支持旅游业尽快复苏，意大利国家旅游局出台多项促进行业发展的规划方案，向旅行社、旅游和酒店从业者提供资金援助。例如，为酒店经营者提供80%的税收抵免，抵免费用可用于酒店设施数字化和可持续化改建、对建筑物进行翻修和降低能耗改造等。政府还计划设立旅游业专项基金，重点支持青年和妇女创业。意大利国家旅游局负责人加拉瓦利亚表示，今年出台的各项举措旨在为意大利旅游业复苏与发展铺路，未来户外体验将成为重点旅行项目。

　　国家旅游局还与全国青年委员会合作，吸引年轻人返乡就业，助力旅游业复苏。在拉齐奥大区，旅游部门将16座废弃建筑改建为9家青年旅社、7个旅游景点，交由35岁以下年轻人经营管理。在托斯卡纳大区，不少年轻人返回乡村，参与开发农家乐、乡村游等。在普利亚大区，年轻人也积极投身酒店和餐饮业，成为暑期旅游从业大军的主力。加拉瓦利亚表示，希望更多年轻人参与旅游业发展，给意大利旅游市场带来新理念、新活力。

　　（本报罗马8月10日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年08月11日 16 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部