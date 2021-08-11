本报驻美国记者 张梦旭

英国《自然》杂志网站日前刊发的一篇新闻报道说，美国农业部研究人员对该国密歇根州、伊利诺伊州、纽约州和宾夕法尼亚州部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究发现，1/3被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体，其中密歇根州采集的样本中60%检测出了抗体。这表明它们曾感染新冠病毒。

美国农业部动植物卫生检验局的研究人员7月29日以预印本形式发表了这项研究。研究报告还未经同行评议。据报道，研究人员检测了2021年1月至3月在上述4州收集的385份白尾鹿血液样本，发现有40%能检测到新冠病毒相关抗体。进一步检测发现，2020年初收集的样本中有3例检测出相关抗体，2019年收集的样本中有1例检测出相关抗体。把2020年和2021年的样本合计，美国上述地区白尾鹿血清样本检测出新冠病毒相关抗体的比例是1/3。

美国大约有3000万只白尾鹿。据报道，此前实验已显示白尾鹿能够感染新冠病毒，且病毒可以在鹿群中传播。美国《国家地理》杂志报道说，很可能是鹿群感染病毒后，免疫系统抵抗了感染而出现抗体。美农业部一位发言人说，从样本的检测结果以及美境内存在大量白尾鹿且它们会与人接触来看，其他州的白尾鹿也可能会感染新冠病毒。

加拿大萨斯喀彻温大学病毒学者阿林杰·班纳吉表示，研究数据显示，白尾鹿在某个时间节点感染了新冠病毒，但研究人员并未检测这些动物的病毒核糖核酸。报道指出，现在一个较大的疑问是，这些白尾鹿是如何被感染的。班纳吉分析，如果这些白尾鹿存在一个相同的感染源，那么其他动物也可能会接触这一感染源。美国堪萨斯州立大学新发和人畜共患病中心主任里克特说，上述结果表明，美国野生动物中已经建立一个新冠病毒的二级宿主。

值得注意的是，根据美国“全国鹿协会”官网7月14日的消息，由于新冠病毒影响，马里兰州和西弗吉尼亚州在2020年秋天完全停止了对猎杀鹿的“慢性消耗性疾病”的采样测试工作。马里兰州西部坎伯兰市地方媒体“时代新闻”网站称，这是自2010年在马里兰州鹿群中首次发现“慢性消耗性疾病”以来，第一次停止采样测试工作。马里兰州自然资源厅发言人在一份电子邮件中表示：“这是为了防止新冠病毒传播，保护工作人员和公众的安全。”而美军德特里克堡生物实验室就坐落在马里兰州，距离西弗吉尼亚州也不远。

目前这些鹿群感染新冠病毒的途径仍不确定。美国媒体指出，由于废水净化系统出现故障，2019年7月德特里克堡生物实验室暂时关闭。《国家地理》杂志引述美国农业部研究人员的话说：“多种活动可能会让鹿与人类接触（而感染新冠病毒），包括圈养鹿、实地研究、保护工作、野生动物旅游、野生动物康复、喂养和狩猎等。其他可能性包括通过受污染的废水或接触其他被感染的物种。”

（本报华盛顿8月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)