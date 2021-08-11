本报驻泰国记者 刘 慧

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东盟地区多国近期持续出台数字化发展战略，促进数字经济加速发展。据预测，东盟国家数字经济占国内生产总值的比例将从2015年的1.3%提高到2025年的8.5%。专家指出，中国和东盟地区不断深化数字经济合作，将有力促进东盟数字化转型、加快地区经济复苏和发展。

东盟数字经济报告显示，2020年东盟地区互联网行业商品交易总额超过1000亿美元，预计在2025年将超过3000亿美元。报告研究了印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚和越南等国数据，认为疫情防控期间东盟多国经济数字化转型进程不断提速，前景看好。

数字业务蓬勃兴起

在印尼首都雅加达的街头，不时可以看到一些亮黄色的智能售货亭。它们有着统一的样式和配备，主要售卖各种零食、饮料等。顾客还可以在这里充电上网、购买火车票和飞机票等，付款时扫描二维码即可。售货亭店主可通过手机应用程序接收订货信息，获取经营业绩报告、顾客反馈意见等。

这种智能售货亭是由印尼一家零售科技初创企业开设的。该公司不久前在B轮融资中获得了2750万美元的投资。这家数字企业的兴起是东盟国家数字经济快速发展的一个缩影。疫情防控期间，从在线零售、网约车到远程医疗、在线教育，数字化业务正越来越多地在东盟国家商业和社交生活等领域涌现，电子商务、线上外卖配送等使用量激增。

今年6月由新加坡旅游局和零售商共同举办的新加坡热卖会期间，东南亚电商平台来赞达前9个小时的订单比去年增加了20倍以上。东南亚网约车和外卖平台格步推出的日用品配送服务在3个月内从两个国家扩展到8个国家，格步集团2020年净收入同比增长约70%。

在新加坡，远程医疗平台MyDoc去年开通了线上新冠肺炎诊所，用户注册率较高。在泰国，数字经济与社会部同志愿者医生合作，为新冠肺炎患者提供远程就诊服务，帮助一些轻症患者在家接受治疗。印尼一家在线教育平台在学校停课期间为超过1000万学生提供免费在线课程。其线上终身学习产品推出仅一年，用户就已超过300万。

数字支付业务也在东盟国家呈上升态势。东南亚网约车独角兽企业Gojek推出的支付程序，涵盖从打车、订外卖、买车票等各种支付场景。该企业泰国公司总经理查可拉瓦迪表示，消费者在日常生活中越来越依赖于数字服务。

出台多项支持政策

东盟国家将数字经济作为恢复发展的重要引擎。今年1月，首次东盟数字部长系列会议通过《东盟数字总体规划2025》，提出将东盟建设成一个由安全和变革性的数字服务、技术和生态系统所驱动的领先数字社区和经济体。规划所制定的行动包括，提升固定和移动宽带基础设施质量并扩大覆盖范围、提升电子政务服务质量、提供连接商业的数字服务并促进跨境贸易、增强企业和民众参与数字经济的能力等。东盟秘书长林玉辉表示，东盟国家经济得以从疫情中逐渐复苏，其重要战略之一就是加快推动地区数字化转型。

地区各国纷纷出台数字化转型相关政策。柬埔寨6月发布了《数字经济和数字社会政策框架（2021—2035）》，确定五大发展目标：发展数字基础设施、建立数字信任和信心、培养数字公民、建设数字政府以及促进数字商业，并制定了100多项具体措施。柬埔寨政府还将成立数字经济和数字社会理事会，以协调相关部门有效执行政策。

马来西亚2月推出了十年数字经济蓝图“数字马来西亚”，拟定了3个阶段的落实目标。马来西亚政府将和企业合作投资建设5G、超大规模数据中心等数字基础设施。政府还鼓励87.5万家中小微企业使用电子商务，并在未来5年内催化5000家初创企业。马来西亚政府期待通过实施数字经济蓝图，到2025年数字经济将贡献国内生产总值的22.6%，创造50万个就业机会；到2030年，所有部门生产力将提高30%。

新加坡政府早在2014年就公布了“智慧国2025”十年计划，旨在通过广泛深入应用信息技术，建立数字经济、数字政府和数字社会。去年底，新加坡政府又公布了“研究、创新与企业2025计划”，加大对人才发展计划的投入，以吸引和培养更多的数字人才。从去年至今年5月底，在新加坡企业发展局协助下，超过6000家企业开展了加强数字能力、扩大网上经营的计划，这些企业主要来自零售、餐饮和批发贸易等领域。

对华合作不断深化

数字经济正成为推动中国与东盟经贸合作的新增长点。去年，双方成功举办中国—东盟数字经济合作年，共同发布了《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》，并围绕数字防疫抗疫、5G发展、人工智能、产业数字化转型等多个议题举办了近20场交流合作活动。今年1月，第一次中国—东盟数字部长会议召开，各方计划在年内共同制定并通过《关于落实中国—东盟数字经济合作伙伴关系的行动计划（2021—2025）》。

中国和东盟国家抓住数字化转型机遇，在数字基础设施、5G、人工智能、大数据等领域打造更多合作亮点。去年9月，华为在泰国投资设立5G创新中心，助力当地中小企业、初创企业、教育机构等提升数字技能，实现数字创新。今年1月，中国银联国际宣布与越南一家金融机构合作，将发行60万张银联虚拟卡，支持当地居民在线申卡、扫码支付。4月，腾讯云宣布在印尼的首个云计算数据中心全面投入运营，以满足当地相关行业不断增长的业务需求。

中国与东盟的地方合作不断深入。“2021中国—东盟数字经济发展合作论坛”7月在武汉举办。中方将着力从建立数字经济交流平台、推进基础设施建设合作等10个方面加快与东盟国家合作交流。广西壮族自治区已建成中国—东盟跨境医疗合作平台、中国—东盟动植物疫病疫情联合防控大数据平台等多个数字合作平台，正加快推进中国—东盟信息港建设。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏表示，东盟国家拥有不断壮大的消费群体，特别是更加青睐电子消费的年轻群体，通过逐步完善支付和物流等基础设施，未来东盟国家数字经济将加速发展。东盟和中国不断加强数字领域合作，将极大促进东盟数字经济发展。林玉辉表示，中国在发展数字基础设施等方面走在前列，是东盟推动数字经济发展的理想伙伴。相信中国的支持将为东盟数字化转型注入新动力。

（本报曼谷8月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)