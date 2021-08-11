本报驻波兰记者 于 洋

中匈文化专题栏目“熊猫来了”近日在匈牙利多个媒体平台播出。该栏目由匈牙利布达佩斯中国文化中心制作，邀请匈牙利本地中国文化爱好者采尔凯兹·盖博尔作为主持人，围绕他学习、体验中国文化的主线，就匈牙利民众关心的中国文化话题展开讨论。节目播出后受到匈牙利民众的喜爱，吸引了当地大批中国文化爱好者积极参与互动。

栏目选取可爱憨厚的大熊猫作为中国文化形象代表，寓意中国文化走进匈牙利。制作方还特地为栏目设计了卡通形象、动画片头和宣传海报。

调研显示，中医药是匈牙利民众最感兴趣的中国文化话题之一。栏目首期节目围绕中医药展开，并就防疫话题介绍了中国传统医学的价值。采尔凯兹带领观众拜访了匈牙利佩奇大学健康科学院名誉教授海吉·高布丽埃拉和中东欧中医药学会副会长王帆。两位专家耐心解答匈牙利观众对中医的疑惑，并介绍了“传统中医的诊疗方式”“传统中医学与传统匈牙利医学间的联系”“中西医结合为什么疗效更佳”等问题，以及传统中医在匈牙利的发展状况。

佩奇大学学生波特莉说：“‘熊猫来了’以匈牙利人的视角带领观众认识并体验中国文化，让人惊喜。佩奇大学拥有欧洲大陆首个中医特色孔子学院，我很高兴能通过这个节目了解中医在抗疫中起到的作用。”

采尔凯兹从8岁开始接触中国文化并10余次到访中国，对中国功夫、书法、茶道、民乐都非常感兴趣。“我热爱中国和中华文化，希望成为中国传统文化的传播者。”采尔凯兹相信，“熊猫来了”节目能让更多匈牙利人了解中国文化，一起发掘中国文化中有趣又深刻的故事。

布达佩斯中国文化中心主任金浩说，由于疫情影响，中匈两国文化交流和人员往来受到限制，中心决定将文化交流的平台搬到线上，用创新方式讲好中国故事。“接下来，我们还将推出中国美食、旅游、武术等相关主题的视频节目，结合即将到来的中秋佳节，上线‘江南文化月’文旅推广活动，与当地摄影家合作举办《双城记——水岸边的城市》线上摄影展等活动，让更多匈牙利民众了解并爱上中国文化。”

（本报华沙8月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)