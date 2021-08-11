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患难与共 真诚互助（大使随笔）

农  融
2021年08月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　7月1日，英文词条“中国共产党100周年”登上了巴基斯坦社交媒体热搜榜首。巴基斯坦人民同中国人民一道分享庆祝中国共产党百年华诞的喜悦。许多巴基斯坦朋友对我说：中国人民的喜事就是巴基斯坦人民的喜事。

　　巴基斯坦7个朝野政党的领导人致电致函，参议院9个政党领导人联署贺信，热烈祝贺中国共产党成立100周年。中国驻巴基斯坦大使馆和巴基斯坦智库巴中学会共同举办中国共产党建党百年研讨会。巴基斯坦朋友的共同感受是：中国共产党既是带领中国走向复兴的领导力量，也是维护世界和平、促进共同发展的中坚力量。

　　在庆祝中国共产党百年华诞之际，巴基斯坦总理伊姆兰·汗接受中国媒体采访。他表示，在中国共产党的领导下，中国取得脱贫攻坚战的全面胜利，这是历史上从未实现过的伟大目标，是人类社会最非凡的成就之一。中国共产党良好的人才选拔和培养制度以及对中国发展的长远规划给他留下深刻印象。

　　面对新冠肺炎疫情，中巴患难与共、真诚互助。巴基斯坦政府和社会各界举全国之力向中方提供口罩等防疫物资，巴各党派人士纷纷发声，坚定支持中国抗疫，反对将疫情政治化、借疫情搞污名化。巴基斯坦总统阿尔维高度评价中国共产党和中国人民为抗击新冠肺炎疫情作出的艰苦卓绝的努力，认为这树立了全球公共卫生治理的标杆。

　　中巴经济走廊是共建“一带一路”的标志性项目。2015年，习近平主席明确指出要发挥中巴经济走廊建设对两国务实合作的引领作用。合作启动后，中国连续6年成为巴基斯坦最大贸易伙伴。目前，中巴经济走廊建设进入高质量发展的新阶段，双方将及时完成在建项目，力求创造更多就业机会，加强产业园区、人力资源培训、扶贫减贫、医疗卫生和农业等领域合作，更好造福巴基斯坦人民。巴基斯坦外长库雷希表示，“一带一路”倡议是全球经济合作的典范，中巴经济走廊为巴基斯坦的未来带来了希望。

　　巴基斯坦社会各界的赞赏，既是因为中国共产党走出了一条引领中国进步、增进人民福祉、实现民族复兴的康庄大道，得到巴方广泛认可，也是因为中国共产党长期在巴基斯坦“广交朋友、广结善缘”，“以诚感人、以心暖人、以情动人”的结果。诚如伊姆兰·汗总理所言：中国在巴基斯坦人民心中占据着特殊位置。

　　面向未来，中国共产党将继续同各国各政党一道，为人类文明进步和构建人类命运共同体作出更大贡献。中巴两国也将继续携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，造福两国和两国人民。

　　（作者为中国驻巴基斯坦大使）  


　　《 人民日报 》（ 2021年08月11日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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