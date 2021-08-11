健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。践行“绿色、共享、开放、廉洁”的理念，2022年北京冬奥会、冬残奥会筹办有序推进，推动体育事业高质量发展，中国体育正展开一幅全新的壮阔画面。接受本报记者采访的国际人士表示，中国坚持以人民为中心，加快发展普及冰雪运动，广泛开展全民健身，提升群众健康水平，推进健康中国建设，也将为国际奥林匹克运动发展带来更多契机。

“成功打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，是建设健康中国的生动实践”

2019年6月，中国开始在全国推动实施健康中国行动。两年来，健康中国行动交出一份亮丽的“成绩单”：2020年中国全国居民健康素养水平达到23.15%，同比提升3.98个百分点，增长幅度为历年最大；各地积极建设健康场所，城市社区全民健身站点平均已达每万人3个。

尼日利亚《黎明报》以《从“健康中国”了解中国公共卫生模式》为题发文表示，中国政府始终高度重视人民健康，中共十九大报告中提出“实施健康中国战略”。文章说：“健康中国行动富有远见，主张全民健身、共享健康生活，受到中国民众的广泛欢迎，也成为增进民生福祉和社会稳定的重要保障。”

秘鲁武术与健身气功协会会长本加明·冈萨雷斯曾在北京体育大学武术专业攻读硕士。他一直关注中国体育事业发展、关注健康中国行动持续推进。“健康是人类最基本、最重要的福祉。中国一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。成功打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，是建设健康中国的生动实践。”

南非政府高级顾问韦斯利·道格拉斯表示，突如其来的疫情让人们再次意识到健康的重要性，中国倡导并践行的健康理念符合世界潮流和人类需求。“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。中国的抗疫行动和国际合作得到世界认可，诠释了健康中国行动的现实意义。”

《黎明报》报道说：“健康中国建设是中国积极参与全球健康治理、履行对联合国2030年可持续发展议程承诺的重要举措，是人类迈向更美好、更可持续未来的蓝图。”

卡塔尔《东方报》撰文指出，对一个国家来说，健康不仅是民生问题，更是关乎国家经济和社会发展的重要因素。中国视人民健康为社会文明进步的基石和民族昌盛及国家富强的重要标志，并把“健康中国”提升到国家战略地位的高度，充分体现出中国的发展理念和治理理念。“在健康中国理念的引领下，中国的未来与发展将更加充满活力。”

“展示中国体育发展和健康领域进步的重要窗口”

体育是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段。在筹办北京冬奥会的重大机遇下，增强人民体质、让人民生活实实在在受益，同步带动体育产业提升、冰雪文化培育、体育对外交往，体育的多元价值映射在冬奥筹办的进程中。

意大利奥委会主席乔瓦尼·马拉戈说，举办冬奥会有助于让更多中国民众参与冬季运动项目，让更多中国民众熟悉并喜欢上花样滑冰、高山滑雪等项目。“我相信，中国不仅将展现出优秀的赛事承办能力，还将助力健康中国建设，促进中国冬季体育事业蓬勃发展。”

“北京将成为历史上第一个既举办夏奥会又举办冬奥会的城市。”国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇表示，北京冬奥会已经展现出实际成果，中国向“带动三亿人参与冰雪运动”目标持续迈进令人赞叹。

西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约表示，中国政府在医疗卫生领域进行大量投入，推动了中国卫生与健康事业的快速发展。即将举办的北京冬奥会格外令人期待。“这不仅是带动中国健身和健康领域发展的重要契机，更将成为展示中国体育发展和健康领域进步的重要窗口”。

绿色低碳、科技创新是北京冬奥会场馆建设亮点，构建绿色智慧交通体系、推广低碳出行方式等也在如期推进。

西班牙埃菲社报道称，北京将建设一批规范化、国际化、人性化的无障碍设施，进一步推动全民健身运动的普及发展，为北京留下诸多可持续遗产。

智利《第三日报》报道称，2022年北京冬奥会将是历史上第一场完全使用可再生能源和清洁能源为所有场馆供电的奥运会。中国筹备北京冬奥会的过程，树立了使用清洁能源和建设可持续发展场所的典范。

“北京冬奥会将成为实践‘更团结’的良机”

在日前召开的国际奥委会第138次全会上，国际奥委会主席巴赫充分肯定北京冬奥会筹办工作，希望北京冬奥会“继续保持强大”。

西班牙奥委会主席布兰科此前分别致信中国奥委会和北京冬奥组委，向中国举办2022年冬奥会表示全力支持。“我相信中国将以优异的组织工作，为世人举办一届同2008年北京奥运会一样震撼而难忘的冬奥会。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院卫生系统与行为科学系系主任罗南表示，随着2022年北京冬奥会临近，它的热度将带动更多民众参与运动的热情，推动民众培养更健康的生活方式。

挪威与中国在冰雪运动领域有着长期合作。一些越野滑雪和冬季两项项目的中国运动员正在挪威教练指导下进行训练。挪威驻华大使白思娜认为，冬奥会拉近了挪中之间的距离，为两国深化在体育领域的合作提供了机遇。“挪中因冬奥会走得更近，参与冬季运动的人越多，挪中两国的合作空间就越广阔。挪威重视与中国在冬季运动领域的紧密合作，双方的共同努力将让冰雪运动的发展更加繁荣。”

马拉戈非常期待冬奥会能进一步推动意中两国体育和相关产业合作。“健康中国行动和北京冬奥会将持续展现体育运动的魅力，这将给意大利带来机遇——我们拥有悠久的冰雪运动传统，相信两国在冬季项目的技术训练和民众普及等方面有广阔合作空间。”

“北京冬奥会将是一场举世无双的盛会。北京将成为首个双奥之城。”道格拉斯说，这些特殊性将大大促进更多民众关注这一赛事、参与冰雪运动。“当今世界需要团结合作，北京冬奥会将成为实践‘更团结’的良机。”

（本报北京、里约热内卢、罗马、马德里、开罗、阿布贾、墨西哥城、约翰内斯堡、曼谷、堪培拉8月10日电 记者颜欢、吴杰、孔歌、叶琦、陈晓航、姜波、黄培昭、姜宣、刘旭霞、邹松、刘慧、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 03 版）

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