新华社华盛顿8月10日电（记者高攀 熊茂伶）美国国会参议院10日通过总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案，随后该法案将被送交国会众议院审议，但其批准前景尚不明朗。

参议院当天以69票赞成、30票反对的投票结果通过了这项“基础设施投资和就业法案”。该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在5年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新完善供水系统、电网和宽带网络等。

在经过数月谈判后，白宫与国会两党参议员代表于6月底就约1万亿美元的基础设施投资计划达成初步协议，并于8月初敲定最终细节。其投资规模远低于美国总统拜登今年早些时候提出的2.25万亿美元的基建投资计划。

基础设施投资和就业法案随后将被送交众议院审议。众议院议长佩洛西曾表示，她希望在参议院通过基础设施投资法案和另外一项规模达3.5万亿美元的支出法案之后，众议院对这两项法案进行共同审议。

8月9日，美国国会参议院多数党（民主党）领袖舒默和参议院预算委员会主席桑德斯公布了规模达3.5万亿美元的2022财年（2021年10月1日至2022年9月30日）预算框架草案，拟加大对教育、医保、气候变化等方面的投资，为中产阶级减税，对富人和大企业加税。参议院各下属委员会将按照该预算框架起草相关立法文本，并于9月15日提交参议院审议。由于一些温和派民主党议员和共和党议员反对美国政府继续大幅扩张预算赤字，其立法审批前景并不明朗。

据美国国会预算办公室预计，基础设施投资法案将在未来10年内推高联邦预算赤字约2560亿美元。该预算办公室今年7月发布的报告显示，新冠疫情造成的经济损失和美国采取的疫情应对措施进一步扩大财政赤字，预计2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）美国联邦财政赤字将达3万亿美元，占国内生产总值的比重将达13.4%，为1945年以来第二高水平。

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