8月9日，中国人民大学重阳金融研究院、太和智库、海国图智三家智库在北京发布《“美国第一”？！美国抗疫真相》研究报告，这是全球首份揭露美国抗疫真相的智库报告。

《报告》全文约2.3万字，用严谨的研究、真实的数据、客观的立场，以“为党争不为生命” “反科学反常识” “制度失灵使疫情难控” “疫情加剧社会撕裂” “肆意破坏全球抗疫”等五章，共20部分内容，揭示了彭博社关于“美国抗疫全球第一”排名的荒谬性。

《报告》指出，在沉重的现实面前，一些美国媒体反而将美国抗疫评为“世界第一”，这既有悖于基本的人类伦理，也无助于未来人们真实、客观地看待当下的世界历史。

《报告》得出结论，美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国、全球第一政治甩锅国、全球第一疫情扩散国、全球第一政治撕裂国、全球第一货币滥发国、全球第一疫期动荡国、全球第一虚假信息国、全球第一溯源恐怖主义国。

为党争却不为生命

“这是一场杀戮”

《报告》认为，美国疫情正进入第四波的上升期，冰冷的感染与死亡人数的数字背后是美国的国内政治斗争。尤其是党派斗争将疫情高度政治化，让“原本不必死去” 的美国人民失去了生命。

病毒和人祸双重打击之下，新冠疫情至今未能得到有效控制，60多万美国人因疫情丧生。

既反科学也反常识

多项质疑直指美国

报告揭露，美国政府在疫情防控、政策措施、溯源调查等多方面反科学反常识，是美国成为“抗疫失败国”的直接原因。

到2020年5月26日，在英语媒体中关于新冠病毒的假消息中约38%的报道提到了特朗普，“美国总统特朗普可能是新冠肺炎假信息的最大推手”。

《报告》还提出多项质疑：

美国在2019年下半年暴发的所谓不明原因的“呼吸系统疾病”或“白肺病”是否就是新冠肺炎？

德特里克堡以及美国其他生物实验室究竟在开展何种研究？是否与冠状病毒相关？安全措施实施情况如何？与全球新冠疫情起源是否有关联？

救股市不救人命

制度掣肘构成散装局面

《报告》指出，党争之下的联邦体制相互掣肘、层层推诿，构成了“散装美国”抗疫格局。

救股市不救人命。美联储采取了“超常规”的货币增发措施，美国股市自2020年3月23日触及低点以后一路飙升。

从2020年3月到2021年1月，600多名美国亿万富翁的财富总额从大约2.947万亿美元增加到4.085万亿美元，增长幅度达38.6%。

美联储滥发货币。美国用一年半的时间印了两百多年来所有美元的近一半。世界各国却不得已因此“背锅”，承受本不应承受的通胀压力、动荡压力、“泡沫”压力。

这种以邻为壑的做法，让深受新冠疫情之苦的世界各国遭遇病毒之外的经济和社会额外压力，甚至带来政治冲突和地区混乱。

疫情加速社会撕裂

病毒起源阴谋论加剧种族欺凌

《报告》指出，疫情加剧美国社会撕裂。关于新冠病毒起源的有毒阴谋论加剧了对亚裔的欺凌和仇恨。仅2021年3月一个月内，亚裔歧视案件就激增了近一倍。

社会动荡堪称美国的“沉疴宿疾”，而新冠疫情则充当了“放大器”。2021年，美国犯罪率在发达国家中高居榜首，远高于英国、加拿大、西班牙等国家，也高于不少发展中国家。

2020年调查表明，特朗普与拜登的支持者分别有89%和90%的人认为，如果对方大选获胜，将对美国造成长远的负面影响，美国两党的政治生态在不断恶化。

肆意破坏全球抗疫

滋生溯源恐怖主义

《报告》认为，美国正在肆意破坏全球抗疫。作为世界头号强国，美国却放任病毒扩散，致使他国疫情严重恶化。在新冠疫情暴发后，依然有2000多万美国公民出国，美国对疫情在全球范围内的扩散具有不可推卸的责任。

拜登指示美国情报部门90天内提供疫情溯源报告的同期，美国诸多高官相继就疫情溯源表态，无端制造了国际纷争。而对于本国疫情早期传播存在的疑点，美国面对国际社会的关切却讳莫如深。

美国对外出口新冠疫苗仅占美国疫苗产量的不到百分之一，除了拒绝国际疫苗合作，美国还以“退群再入群”的行为扰乱了国际抗疫秩序。相比于新冠病毒，更为致命的“病毒”是在美国带领下不断滋生的溯源恐怖主义。

《报告》最后强调，真相只会迟到，但从不会缺席。中国与世界各国人民都在呼吁着美国抗疫的真相！

来源：“共青团中央”（ID：gqtzy2014）综合整理自微信公众号“新闻联播”、“北京日报”、“北京周报”、“澎湃新闻”

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