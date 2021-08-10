图片来源：巴西驻中国大使馆

人民网北京8月10日电 （张荣）在巴西，你会在街头看见五颜六色的足球涂鸦；贫民窟里挥洒汗水踢球玩耍的孩子；餐厅中三五成群观看足球比赛的球迷……足球仿佛早已渗入巴西人的血液中，在巴西这块热土上足球文化更像是信仰。

巴西在足球领域的成就无需多言：巴西国家队曾五次获得世界杯冠军，同时不断为世界各大俱乐部输送顶尖球员。在刚刚闭幕的东京奥运会上，巴西男足更是靠一记绝杀将金牌收入囊中。然而，足球对于巴西整个国家的意义却鲜有探索，尤其在万里之外的中国，对巴西的社会情况了解十分有限。

实际上，巴西经济社会活动对巴西足球发展起到了重要推动作用。巴西青少年从小就在街边踢球，从巴西街头走出了多名世界级足球巨星。为了让广大中国观众更好地了解巴西街头足球文化，探索令人神往的足球世界，巴西驻华大使馆牵头制作了10集足球纪录短片《巴西：街头的足球王国》，每集平均时长7分钟，一顿午饭的时间，或许你能对巴西“足球王国”标签之下的足球文化有更新及更具象的了解和体会。

图片来源：巴西驻中国大使馆

该片讲述了10个足球故事：蒂亚戈，16岁，梦想有一天能成为弗拉门戈足球俱乐部的门将并为此日复一日独自练习等待被人发现；马塞洛，51岁，来自巴西最大的贫民窟，是巴西颠球纪录的保持者；加布里埃尔，7岁时曾被流弹打中胸部，却幸运地活了下来，9岁时加入了当地社区维和警察署创立的足球社会项目，在那里训练踢球追逐着自己的足球梦想……

图片来源：巴西驻中国大使馆

导演蒂亚戈·阿拉基利安向我们展现了巴西足球能够几十年来保持着活力和竞争力，离不开充足的人才储备。片中的几位小主人公乔安娜、吉恩、雨果和蒂亚戈正是巴西孩子的缩影，他们从小就在街头踢球。无论出身如何，足球给了每个喜欢足球的孩子公平竞争的机会。巴西贫民窟的孩子们更视足球为改变命运的方式，你如果问这些踢球的孩子们梦想是什么，无一例外是成为职业球员，将来给家人带来更好的生活。巴西丰富的选拔体系也给了他们实现梦想的机会，最终达到了国家和个人层面的双赢。

该片将于8月12日起在腾讯视频、爱奇艺和B站等平台同步上线，届时让我们走进巴西，探索“足球王国”背后的故事。

(责编：张信凤、常红)