杨倩 谢莹

提到西宁，你会想到什么？高寒干燥、生态脆弱又或许是贫穷落后？

然而，今天的西宁环境宜居宜业、多民族团结友爱、多种文化兼容并蓄、经济包容增长、生活殷实便利、旅游资源丰富，西宁更是用自己的魅力赢得了“中国十大幸福城市”和“中国最具幸福感城市”的荣誉称号。

幸福是种荣誉，更是当地老百姓实实在在的感受和笑容。让我们一起跟随人民网的脚步，通过小镜头发现西宁的大民生。

从北京乘飞机去西宁只需两个小时，这与北京飞往上海的时间相差无几。西宁海拔2200-2700米，夏季平均气温18-19度。高原的晴天阳光灿烂，天蓝得透彻，云白得耀眼，空气清新爽冽。

沿着曹家堡机场向市区行驶，两侧群山不断向后延伸，一座现代化城市在眼前徐徐展开。据2020年统计数据显示，西宁市总面积约7660平方公里，常住人口超238.7万人，是青藏高原第一大城市。

生态优先，打造宜居城市

在西宁北山脚下有一个占地400公顷的公园，园区内植物资源丰富，树木成林，繁花锦簇。一湾清澈的湖水中倒映着山峦，与连片荷花相映成画。岸边的垂杨柳与湖心亭遥遥致意，碧波湖水和水榭长廊温柔相拥。园中步行道阡陌交错，与周围环境巧妙融合，打造出不断变换的风景。

这里曾经是一片低矮民房和垃圾场，如今已成为附近居民休闲健身的好去处，市民陈先生就是其中一位。“我一年四季都经常来这里拍照，我觉得这个公园真不错。”说着他又将手中的镜头对准了一朵含苞欲放的夏日荷花。

西宁北山美丽园中荷花湾里倒映着北山。人民网 杨倩摄

近年来，西宁坚持生态优先、绿色发展，不断改善城市宜居环境。西宁整体的森林覆盖率提高至36%，全市有124个公园和街头绿地，人均公园绿地面积由12平方米增加到13平方米。南北两山的森林覆盖率从7.2%增长到79%，大大提高了空气含氧量，也极大减少了滑坡、泥石流等地质灾害。“山上不长草，风吹石头跑，晴天一身土，雨天一身泥”的日子已成为历史。如今的西宁，绿意盎然、干净整洁，“西宁蓝”已成为该市的一张亮丽名片。

发展文旅产业，绿水青山变金山银山

今年57岁的铁成玉是西宁大通回族土族自治县朔北乡边麻沟村人，借着当地发展乡村旅游的东风，在家中开起了农家乐饭店。谈起过去的日子，铁成玉说：“那时候我们村特别穷，没人愿意嫁进来。家家都是土坯房，村里也没像样的路。”

村里可用耕地少，且土壤贫瘠，靠天吃不饱饭，青壮年每年都出去打工。2016年边麻沟村借助国家扶贫项目的扶持，依托当地自然资源，村民集资建造边麻沟花海景区，足不出户就吃上了“旅游饭”。

据景区经理李振海介绍，边麻沟花海运营第一年，吸引游客30万人次，边麻沟村全体村民实现脱贫。去年边麻沟花海景区接待游客80多万人次，门票收入达到450万元，并带动周边农家乐、超市、上下游供应链等收入共计1500万元。2015年村民人均可支配收入为1800元，2020年翻了十倍多，达到了18450元。

边麻沟花海景区内不仅有花海，还有多项娱乐设施。人民网 杨倩摄

去年，铁成玉一家靠农家乐、景区土地租金和分红收入十几万元。对于未来发展，铁成玉已经做好规划：再盖一个二层小楼，做民宿，跟儿子一起干！

距离边麻沟100余公里的西宁市湟源县和平乡小高陵村上演着相似的致富“剧情”。上世纪五十年代，小高陵村开展了一场治山治水改善生态环境的运动，将干旱贫瘠的荒山改造成4700亩碧油油的梯田。“敢为人先，实干善成”“敢教日月换新天”的小高陵精神在中华大地传唱。

今天，小高陵村以“小高陵精神”为内核，积极开拓“党史学习教育+红色旅游”模式的红色产业，投资建成小高陵红色教育基地。红色旅游为当地264名建档立卡贫困户提供了就业岗位，辐射带动周边24个村发展村集体经济，小高陵村年人均收入达到1.3万元，领跑全县平均水平。

登上高处俯瞰小高陵红色教育基地，放眼望去是4700亩碧油油的梯田。人民网 谢莹摄

小高陵的“红”和边麻沟的“绿”，不仅使当地生态变得更加宜居，更让老百姓的腰包鼓起来，让大家实实在在感受到“绿水青山”带来的丰硕的经济收益。

近年来，游在西宁、食在西宁成为了众多游客们的选择。凭借环青海湖国际公路自行车赛、青洽会、河湟美食节、FIRST青年电影展和全国U12冰球比赛等活动，西宁的城市享誉度大幅提升。据官方统计，2021年上半年，西宁累计旅游接待人数1032.51万人次，同比增长66.81%，带来旅游总收入108亿元，同比增长94.31%。

产业转型升级，推动绿色低碳发展

在青海圣源地毯集团有限公司的生产车间内，工人们正在赶制订单。54岁的杨永柱正坐在织机前编织一张手工藏毯。加牙藏族织毯技艺是青海特有的国家级非物质文化遗产，杨永柱是第七代区级传承人。

圣源地毯立足本地特色产业，在保留发扬传统工艺的同时，不断探索转型升级。以“优质绵羊毛+传统与现代工艺相结合+个性化定制”赢得国内外高端市场的青睐，畅销海外40多个国家和地区，年产值近八千万元。藏毯产业不仅扩大了藏毯传承人群，也帮助农牧民持续稳定增收。

圣源藏毯突破传统花样，结合现代设计制出一副艺术挂毯。 人民网 杨倩摄

正如今年6月，习近平总书记在青海考察中所说：“藏毯产业是符合青海实际的产业，有扶贫致富、推进乡村振兴的作用，还有促进民族团结的作用。”

一张精美的藏毯有效盘活了青海特色资源，成为当地绿色发展、生态富民的优势产业。

近年来，西宁关停一批污染环境的企业，走可持续发展之路。据《2021年西宁市政府工作报告》显示，近五年来，西宁强力推进产业转型升级，锂电储能、光伏光热、高新材料、特色化工、生物医药和高原动植物资源精深加工五大产业集群规模效应显现，优势产业集聚发展成为西宁工业经济增长的新模式。

民生优先，解决居民大小难题

“有了市民中心，办事快多了！以前办公积金贷款，多个单位来回跑，现在就是一层到四层的距离，特别方便。”贾先生对市民中心赞不绝口。

西宁市市民中心是青海省及西宁市的重点民心工程，打造国内一流的综合性办事服务平台，让群众和企业能够“进一扇门，办百件事”。

据市民中心客服领班齐文雅介绍，目前行政审批楼内入驻了36家单位，设置了430个服务窗口，共受理500多项行政审批、政务服务和便民服务项目，实现高频服务事项全覆盖。市民可以在此享受便捷高效的“一站式服务”，直观感受到党和政府为民服务的宗旨，切实提升办事的体验感、获得感。

西宁市市民中心建筑雄浑大气，体现河湟民居风格。 人民网 谢莹摄

如果说市民中心是保障百姓民生的基础，社区则是实现市民“幸福最后一公里”的关键。

屋内窗明几净，房间被布置得温馨整洁，这里是西宁市文亭岗社区居民郜淑珍的家，一个由汉族、满族、蒙古族组成的五口之家。郜淑珍今年65岁，退休后曾感觉跟不上时代，生活都是围着小外孙女转。

自从有了文亭岗社区，全年都有丰富的业余活动：传统节日美食制作、晒晒旧照片、儿童假期实践、最新政策宣传活动等，各个方面都搞得有声有色。“我经常把参加过的社区活动发到微信朋友圈，亲戚朋友们看到后都忍不住赞叹‘你们社区怎么这么好啊’”。

郜淑珍和外孙女在照片墙前。人民网 杨倩摄

文亭岗社区与居民的生活联系紧密，成为了解决大家“后顾之忧”的有力后方。无论是社区组织的四点半课堂，帮助解决孩子们下学后看管问题；还是家门口的爱老幸福食堂，可以让老人们走路不超五分钟就吃上一口舒心的热乎菜；亦或是去年社区党员们带头开始发起的“微心愿”活动，让社区居民们日常也能收获一份小惊喜。郜淑珍开心地对人民网说：“我曾许愿换个新电饭锅，没想到后来社区真的送了我一台。”

社区也是促进民族融合的一条重要纽带。西宁市文亭巷社区位于西宁市海湖新区，辖区面积0.9平方公里，22769名各族居民和谐相处，素有“和睦文亭”的美誉。起初刚参加活动时大家并不认识，但在社区活动的升温下，邻里们好似一家人。

郜淑珍说：“现在退休金年年涨，看病医疗报销高，生活方方面面都得到政府照顾，我觉得在西宁生活真的很幸福！”

在西宁探索几日，人民网的镜头多次看到“感恩奋进、拼搏赶超，建设现代美丽幸福大西宁”的标语。西宁通过生态养城、产业兴城、文化润城、民生惠城等一系列措施，使这座拥有2000多年历史的高原古城焕发欣欣向荣的生命力。

(责编：张信凤、常红)