西方媒体报道，阿富汗塔利班占据半数国土后，把军事重心转向人口较多的城市，正在西部和南部的至少3座主要城市与政府军激战。

这3座城市分别是赫尔曼德省首府拉什卡尔加、坎大哈省首府坎大哈市和赫拉特省首府赫拉特市，其中坎大哈市和赫拉特市分别是阿富汗第二、第三大城市。

英国媒体分析，上述3座城市中，塔利班在拉什卡尔加的攻势进展最快。塔利班武装人员7月31日攻入市中心，据称一度距离省长办公楼只有几百米，后来被政府军击退。这是近来塔利班武装第二次接近攻破这座战略要地。

阿富汗政府军已经派遣特种部队增援拉什卡尔加。塔利班武装人员据信混入居民区，使得政府军的重型武器没有用武之地，艰难巷战恐怕不可避免。

坎大哈议员古勒·艾哈迈德·卡明说，坎大哈市区爆发近20年来最激烈的战斗，形势“一个小时比一个小时差”，很有可能落入塔利班手中。

卡明说，塔利班非常看重坎大哈，想要把它当成“临时首都”。一旦坎大哈失守，周边几个省份也会随之被攻陷。

在赫拉特市，塔利班的攻势同样猛烈。阿富汗黎明新闻网站报道，塔利班武装人员已经攻入赫拉特城区南部，在至少5个地点与政府军激战。

位于赫拉特的一处联合国设施7月30日遭到炮火攻击，至少1名阿富汗安保人员身亡。阿富汗国防部发言人7月31日说，这处联合国设施当天又遭到炮击，发动攻击的是塔利班武装。

美国和北大西洋公约组织军队今年5月1日开始从阿富汗撤军以来，塔利班加大在阿富汗的攻势，夺取不少地区，主要在北部和西部。

塔利班宣称已控制85%的阿富汗领土，但这一说法暂时无法得到核实。路透社援引一些阿政府官员的话报道，这种说法是塔利班的宣传策略。塔利班据信已经攻占大约一半阿富汗领土。

美国政府2020年2月与塔利班签署协议，内容包括驻阿美军分阶段撤离阿富汗，塔利班承诺不允许其成员以及“基地”组织等利用阿国土威胁美国及其盟友安全，阿富汗开启内部对话和减少暴力。然而，美国及其盟友为尽快摆脱战争泥潭，以不负责任的方式从阿撤军，给阿富汗留下巨大“安全黑洞”。

美国和北约正从阿富汗加速撤军。美国总统约瑟夫·拜登7月8日说，美军定于8月31日前完全撤离阿富汗，早于先前设定的最终期限9月11日。（王宏彬）（新华社专特稿）

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