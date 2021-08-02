丹麦研究人员说，受近期热浪影响，覆盖世界第一大岛格陵兰岛的冰盖正在大面积融化，眼下每天融冰大约80亿吨，相当于往年夏季融冰速度的两倍。

格陵兰冰盖是世界第二大冰盖，面积将近180万平方公里，仅次于南极冰盖。一般来说，每年6月至9月初是格陵兰冰盖的消融季。

丹麦研究人员运营的“极地门户”网站说，自7月28日以来，格陵兰冰盖每天流失冰量达到大约80亿吨。

格陵兰岛大部分位于北极圈内，全岛约80%的土地被冰盖覆盖。格陵兰岛是丹麦自治领地，获得高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。

据丹麦气象研究所监测，格陵兰岛北部近日气温达到20多摄氏度，比往年夏季平均气温高出10多摄氏度。

位于格陵兰岛东北部的尼尔勒里特机场7月29日最高气温为23.4摄氏度，创下当地有记录以来的最高纪录。

丹麦研究人员说，格陵兰冰盖2000年以后消融速度加快，最近几年的融化速度比2000年以前增加约4倍。

此前，格陵兰冰盖最大规模融化发生在2019年夏季。“极地门户”网站说，格陵兰冰盖本次流失冰量已经超过2019年夏季。不过，由于今年夏季初期气温偏低，以及上半年降雪、降雨等因素，格陵兰冰盖2021年到目前为止的流失冰量仍处在相对正常的水平。

如果格陵兰冰盖全部融化，全球海平面将上升6至7米。欧洲研究人员今年1月发表的一项研究显示，按照格陵兰冰盖当前融化速度，全球海平面到2100年将上升10厘米至18厘米。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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