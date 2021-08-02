新华社华盛顿7月31日电 （国际观察）疫情旱情火情叠加 美国疲于应对

新华社记者

美国新冠疫情正卷土重来，各地新增确诊病例数激增。与此同时，大规模山火频发，西部大面积干旱，使美国将近一半人口生活受到影响。

分析人士指出，疫情、旱情、火情同时肆虐令美国疲于应对。这背后虽然有病毒变异、气候变暖等客观原因，但党派争斗、政治操弄、轻视科学等人为因素也不可忽视。

新冠疫情严重反弹

近期，美国新增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例数等疫情核心指标严重反弹。美国疾病控制和预防中心7月31日公布的数据显示，30日全美报告新增新冠确诊病例101171例，为今年2月7日以来的单日增幅最高纪录。另据美国约翰斯·霍普金斯大学汇总数据，截至7月31日，美国累计新冠确诊病例已超过3497万例，累计死亡病例超过61.3万例。

专家认为，近期美国新冠病例激增与高传染性的新冠变异病毒德尔塔毒株加速传播、仍有许多人未接种疫苗等因素有关。

美疾控中心数据显示，德尔塔毒株已成为美国主要的新冠变异病毒，该毒株感染病例占近期全美新增确诊病例的82.2%。

与此同时，近几个月来美国新冠疫苗接种进度迟缓。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇指出，目前美国仍有约50%的人口尚未完成疫苗接种，而新冠死亡病例大都是未接种疫苗者。据美国有线电视新闻网报道，疫情模型数据显示，如果美国疫苗接种率不能提高，最坏情况下每日新增死亡病例将达到4000例。

旱灾火灾联手肆虐

在疫情再度告急的同时，受气候变化影响，美国西部地区遭遇大面积严重干旱，导致山火灾害频发。美国国家海洋和大气管理局数据显示，当前美国西部的亚利桑那、加利福尼亚、爱达荷、蒙大拿、内华达、俄勒冈、华盛顿等7个州的大部分土地处于干旱状态，且短期内没有缓解迹象。整体来看，西部干旱使美国近一半人口受到影响。

气象专家说，造成当前美国西部干旱的直接原因是去年夏天开始的拉尼娜现象。它导致太平洋东岸水温下降，美国大陆地区干热。一方面，去年原本应该为美国西南部带来大量水汽的季风期异常干燥，造成西部地区冬季降水偏少。另一方面，该地区入春后气温升高太快。二者叠加，进一步加剧了今年的旱情。

严重的干旱导致山火频发。根据美国国家跨部门消防中心7月30日的数据，目前在美国13个州共有83场大规模山火在燃烧，过火面积超过7000平方公里，共有2万多名消防人员参与灭火。

该中心的火情简报指出，大面积的干枯草木，加之高温低湿的天气条件，使得火势难以控制。有专家认为，气候变化打破了美国西部森林的生态平衡，导致山火频发且烈度增强，森林从碳吸收源转变为碳排放源，反过来进一步加剧气候变化，导致山火季提前，形成恶性循环。

人为因素不可忽视

尽管美国当前的疫情、旱情、火情均有其客观原因，但分析人士指出，人为因素也不可忽视，尤其是在疫情应对方面，政府盲目更改防疫措施、国内党争不断等抗疫乱象比变异病毒更为有害。

美国联邦和各州政府往往疫情稍有好转就放松防疫措施以恢复经济活动，导致人群聚集活动大量增加、疫情反弹。比如随着疫苗接种的推进，美疾控中心今年4月以来逐步放松口罩令，但如今面对疫情反弹不得不重新收紧戴口罩政策。

与此同时，美国两党在应对疫情上依旧严重对立，给抗疫带来重重阻碍。凯泽家庭基金会7月初公布的一份报告显示，在去年大选中支持共和党的地区与支持民主党的地区相比目前的疫苗接种率更低。7月29日，40多名共和党议员还大闹国会山，因为国会在疫情反弹压力下宣布恢复强制戴口罩的措施。

抗疫政策前后不一和两党主张尖锐对立也让民众产生混乱。美国新闻网站Axios的文章评论，在过去一年半里，美国民众对政府应对疫情持怀疑态度，在很多情况下民众被误导或无法得到真实情况。

而关于旱灾和火灾，虽然气候变化和当地气象条件被认为是主要原因，但政府应对也并非没有问题。夏季干旱和山火近年来在美国西部地区并不鲜见，尤其是加利福尼亚州几乎每年都山火成灾。此前媒体对政府应对山火不力就曾多有反思，包括消防力量分属不同政府部门或私营企业，难以统一高效调配；政府投入不足，森林管理跟不上防火形势需要；城市过度扩张，越来越多人住在森林地带；环保政治化导致砍伐部分树木减小森林密度等预防措施无法执行等。但这些问题似乎并未得到很好解决。

《奥兰治县纪事报》网站7月17日发表社论，批评加州州长纽瑟姆在山火问题上责怪前总统特朗普和抱怨气候变化，却没有采取实际有效措施，导致该州预防山火工作去年整体“下降一半”，他“已在这一问题上失去可信度”。（参与记者：谭晶晶、徐剑梅、邓仙来）

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