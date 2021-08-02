新华社新西兰奥克兰8月1日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰总理阿德恩1日在奥克兰市政厅代表新西兰政府为上世纪70年代主要针对太平洋岛民的“黎明突袭”行动向受害者及其家属道歉。

阿德恩在道歉仪式上说：“新西兰政府对‘黎明突袭’行动以及将这一行动合理化的行为，表示遗憾、悔恨和歉意。”“政府向新西兰下一代人传达明确的信息：政府过去的行为是错误的。”

阿德恩说，新西兰政府将为萨摩亚、汤加、图瓦卢和斐济等太平洋岛国地区的学生以及青年人提供一系列奖学金。此外，新西兰的学校将教授这段历史，以史为鉴，避免重蹈覆辙。

一些太平洋岛民受害者家庭及社区团体出席了当天的道歉仪式。

“黎明突袭”行动是指1974年至1976年期间，新西兰政府在深夜和黎明时分，针对大批前来新西兰就业的太平洋岛民住所进行突袭，受害者被迫接受警方讯问。警方还对有色人种进行随机拦截和检查，以打击所谓的“逾期居留者”。该行动导致许多太平洋岛民被驱逐出境以及被起诉。执政党工党和反对党国家党近年都承认，“黎明突袭”行动是基于种族原因针对被认为签证逾期的非白人展开的。

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