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缅甸将于2023年下半年重新举行大选

2021年08月02日08:34 | 来源：新华社
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　　新华社仰光8月1日电（记者张东强）缅甸国家管理委员会主席敏昂莱1日发表国家管理委员会执政满半年的电视讲话时表示，下一届大选筹备工作将于2023年8月结束，当年年底前将举行自由、公正的多党制民主大选。

　　今年2月1日缅甸军方宣布实施国家紧急状态，至今已达半年。敏昂莱当天在电视讲话中说，根据法律，紧急状态可以通过延期持续两年。此外，选举筹备工作需要6个月，因此，下一届大选的各项筹备工作将于2023年8月结束。

　　缅甸去年11月举行大选，全国民主联盟（民盟）获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议。但民盟方面予以拒绝。

　　今年2月1日，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令敏昂莱。2月2日，缅甸国防军总司令部宣布成立国家管理委员会，敏昂莱任委员会主席，并宣布成立了一个由6人组成的联邦选举委员会。

　　联邦选举委员会今年7月26日发布公告说，去年11月举行的大选不合法、不公正，废除此次选举结果。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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