新华社仰光8月1日电（记者张东强）缅甸国家管理委员会8月1日发布一项命令说，为进一步有效地执行国家管理委员会制定的“五步走”路线图和“九项目标”，决定将国家管理委员会改组为看守政府，国家管理委员会主席敏昂莱担任国家总理。

根据这项命令，国家管理委员会副主席出任副总理。命令还设立了联邦部长、联邦总检察长、看守政府办公室常务秘书等职务。

国家管理委员会还发布了其它多项命令，宣布改组联邦及省邦政府部门、宣布多个邦的管理委员会主席退休并任命了多个联邦和省邦政府部门的相关人员。

同日，国家管理委员会主席敏昂莱就该委员会执政半年发表电视讲话时表示，下一届大选筹备工作将于2023年8月结束，当年年底前将举行自由、公正的多党制民主大选。

缅甸去年11月举行大选，全国民主联盟（民盟）获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求展开调查并推迟召开新一届联邦议会会议。但民盟方面予以拒绝。

今年2月1日，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令敏昂莱。2月2日，缅甸国防军总司令部宣布成立国家管理委员会，国防军总司令敏昂莱出任委员会主席。

缅甸联邦选举委员会7月26日发布公告说，2020年11月8日举行的大选不合法、不公正，废除此次选举结果。

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