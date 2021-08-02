本报记者 贾平凡

中国对外资吸引力不断增强。日前，中国商务部发布最新数据显示，2021年上半年，中国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%，两年平均增长12.7%；企业数量快速增加，全国新设外资企业超过2.3万家，增长47.9%，累计设立超过106万家；引资结构更加优化，制造业实际使用外资增长9.9%，增速为近10年同期最高；服务业实际使用外资增长33.4%。

数据一经发布，便引发外媒广泛关注。俄罗斯《报纸报》刊文称，在吸引外资方面，中国以稳定性、可预测性和巨大的市场取得成功。

外商纷纷追加投资

“在全球吸引外国直接投资整体下降的背景下，中国实际使用外资大幅增长，令人印象深刻。”俄罗斯《报纸报》7月25日刊文援引中国商务部的数据称，今年上半年，中国新开办外资企业2.3万家，目前总数已超过100万家。中国实际使用外资同比增长28.7%，实际使用外资增速是近10年来同期最高。中国在吸引外国直接投资方面首次超过美国。

“美国玩具制造商加倍投资中国”，美国雅虎财经网日前以此为题刊文称，当前，受关税、疫情和成本上升的打击，一些全球制造商正在减少对中国工厂的依赖。但Kids2公司的首席执行官瑞恩·古尼格尔反其道而行之。这家总部位于亚特兰大的玩具和婴儿产品制造商，最近耗资2000万美元，在位于中国中部的长江沿岸地区开设了一家新工厂。事实证明，中国密集的供应网络、仍具竞争力的劳动力成本和不断增长的国内市场，对外资的吸引力太大了。

“沃尔玛表示，未来5年将在武汉投资人民币30亿元；特斯拉正在扩大上海工厂的产能，并打算再成立一个研究中心；迪士尼公司将继续在上海迪士尼乐园建设一个新的主题园区；日本贸易振兴机构的调查显示，只有9.2%的日本企业表示正在或考虑将产能迁出中国，创5年来最低水平。”盘点近期跨国企业在华投资情况，《华尔街日报》报道称，中国迅速控制住了国内疫情，不仅推动国内经济相对较快反弹，而且增强了中国对外资的吸引力。许多外国公司转而向中国投入更多资金，并将中国视为其产品的生产基地和重要增长市场。

今年初，联合国贸易和发展会议发布的《全球投资趋势监测》报告显示，2020年，中国已经超越美国成为全球最大的外国直接投资（FDI）接收国，全年FDI流入上涨4%至1630亿美元（约合1.06万亿元人民币）。

中国美国商会今年发布的年度报告《中国商务环境调查报告》和《美国企业在中国白皮书》显示，美资在华企业普遍非常重视中国市场。近期调研数据显示，50%的会员企业对近期已改善的中国营商环境表示认可；85%的会员企业的产能和供应链没有迁出的计划；75%的企业在短期内（约未来两三年）对在中国市场继续享受改革开放措施具有高度信心，并会继续把中国作为全球三个主要投资目的地之一。

大好机会不容错过

英国路透社报道称，作为世界第二大经济体，中国经济复苏的速度“快得令人惊叹”，这是其成为吸引外资的最大亮点。

美国《华尔街日报》报道称，面对2020年以来新冠肺炎疫情的严峻考验，中国经济总量迈上百万亿元人民币“大台阶”，其经济实力巩固了自身的“世界工厂”地位，进一步扩大了自身在全球贸易中的份额。报道还援引联合国贸易和发展会议估算的数据指出，2020年中国吸收外资全球占比大幅提升至19%，表明中国“正加速走向国际金融的中心”。

7月15日，中国国家统计局公布2021年上半年国民经济运行数据。初步核算，上半年国内生产总值532167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%；两年平均增长5.3%，比一季度加快0.3个百分点，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，中国最新经济数据凸显了为什么对许多美国公司来说，留在中国发展是值得的。随着经济复苏的巩固，中国经济二季度增长7.9%的数字值得注意，这将使中国今年能够轻松实现6%以上的年度增长目标。对许多人来说，考虑到中国消费者群体的规模和持续的增长速度，中国是一个不容错过的大好机会。

外媒注意到，基础设施完善的供应链、不断优化的营商环境和消费群体庞大的国内市场，也是中国吸引外资的魅力所在。

美国雅虎财经网报道称，Kids2公司的首席执行官古尼格尔说：“对我们来说，在中国市场占据中心地位比其他市场得到的任何好处都重要。”他眼见一些供应商和竞争对手到其他国家设厂，但在发现新厂存在成本太高、劳动力短缺以及难觅供应商的问题后，又不得不搬回中国。他说：“我们的产品需要缝纫、电子元件、钢铁、塑料——这些在中国都是配套的。”在中国中部地区，招工比富裕的沿海地区更容易和便宜。此外，在中国建厂也更容易向国内市场约4亿中产群体销售产品。

俄罗斯当代国家发展研究所所长索隆尼科夫称，中国主要以其稳定性给西方投资者留下良好印象。他说：“投资者喜欢有保障、可预测的投资环境，喜欢现任政府工作稳定，与其能够达成协议，并相信今天达成的协议明天不会被取消。而中国正是这样的国家。”

扩大开放是中国吸引外资的不二法宝。据路透社报道，7月26日，中国公布海南自贸港跨境服务贸易负面清单，允许境外个人申请开立证券账户或者期货账户。报道称，中国商务部副部长王受文表示，（境外个人）还可以申请证券投资咨询从业资格和期货投资咨询的从业资格等。下一步将在自贸试验区以及后续在全国范围内实施跨境服贸负面清单探索，在金融改革创新上进一步扩大对外开放。

长期看好中国市场

“中国是我们公司在全球重要的增长引擎，而且我相信今年年底到明年，中国市场将会占据更多的份额，我们对未来充满了希望。”西门子医疗大中华区总裁王皓表示，“接下来，我们还要积极参与到中国创新的生态圈中。未来中国大量的创新都将成为最先级别的，如果我们作为一家外商投资企业不能积极地参与进来，就会失去未来。”

美国荣鼎咨询集团分析师利森科对彭博社说，包括美国企业在内的外国公司将继续在中国投资，因为在疫情期间，中国仍是全球经济增长最具弹性的经济体之一，而且中国未来的增长潜力仍强于其他大多数主要经济体。

根据中国欧盟商会近期发布的《2021年商业信心调查》报告，在受访企业中，73%的企业去年实现了盈利，约68%的企业对所在行业未来两年的商业前景持乐观态度，60%的企业计划今年扩大在华业务规模，1/4的企业正在或者即将加强在华供应链建设。

中国英国商会去年底发布的《英国企业在中国：情绪调查2020-2021》称，中国市场的规模及其对全球经济的重要性，决定了它依旧是在华英国企业的首选投资目的地。调查结果表明，有49%的英国企业将中国视为首选投资目的地，44%的受访英国企业表示会在2021年增加在华投资。

据美中贸易全国委员会日前发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。

《华盛顿邮报》的报道援引美国康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德的评论称：“中国经济仍将继续保持强劲增长势头，并凭借突出表现，进一步巩固中国作为全球重要经济增长引擎的地位。”

(责编：牛镛、袁勃)