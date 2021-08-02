陆娅楠

中欧班列累计开行突破4万列了。自2016年6月8日统一品牌正式发布启用至今仅5年，中欧班列年开行量就突破“万列”大关，2020年的全年开行量是2016年的7.3倍。增势之猛、运行之稳，无一不彰显这颗国际运输市场新星的光彩耀人。

作为新形势下国际产业链供应链的重要载体，中欧班列在构建新发展格局中承担着历史使命，发挥着重要作用。尤其面对突如其来的新冠肺炎疫情，中欧班列实现逆势增长和安全稳定运行，彰显了共建“一带一路”倡议的强大生命力。

中欧班列犹如一支“钢铁驼队”，让中欧双方加深了解、扩大共识，让沿线各国深切感受“中国方案”的互利共赢。作为跨大洲、长距离、大运量、全天候、绿色低碳的新型运输方式，中欧班列是中国参与全球开放合作、共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体的“中国方案”，是国际运输服务体系的重大创新，有力保障了全球产业链供应链稳定，促进了国际陆运规则的加速完善。截至目前，中欧班列累计开行超4万列，运输货品达5万多种，合计货值超过2000亿美元，为沿线数亿民众送去了实惠。中欧班列运送货物货值占中欧货物贸易的比重也从2015年的1%增至2020年的7%，成为沿线国家广泛认同的国际公共产品。

中欧班列搭建了一条“生命通道”，让中欧双方守望相助、携手抗疫，让沿线各国深切感受“中国担当”的温暖情谊。面对疫情冲击，在国际海运、空运物流不同程度受阻的情况下，中欧班列保持安全稳定运行，全面助力复工复产，成为沿线各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。从义乌到马德里，从厦门到杜伊斯堡，从武汉到罗兹……截至6月20日，中欧班列累计向欧洲发运1199万件、9.4万吨防疫物资，特别是一趟趟抗疫物资专列极大缓解了欧洲国家抗疫物资短缺的局面，彰显了捍卫各国人民生命健康权的大国担当，得到沿线国家和国际社会的普遍赞誉，成为践行人类命运共同体理念的有效载体和有力见证。

中欧班列打开了一扇“共赢大门”，让中欧双方优势互补、深化合作，让沿线国家深切感受“中国机遇”的广阔空间。目前，中欧班列已铺画73条运行线路，穿越亚欧腹地的主要区域，通达欧洲23个国家的160多个城市，在为中外数万家企业带来了商机的同时，也促进了口岸经济、枢纽经济的繁荣发展，带动了沿线通道经济快速发展。看欧洲，中欧班列使欧洲内陆国家的物流网络利用率大幅提升，波兰的罗兹、德国的杜伊斯堡、西班牙的马德里等节点城市的物流枢纽地位不断提高，俄罗斯、波兰、德国、荷兰等国的粮食、乳制品等也有了更广的销路。看中国，中欧班列的常态化开行，为内陆城市对外开放拓展了新空间。惠普、富士康、冠捷等企业纷纷将生产基地转移至中西部，带动了千亿级电子信息产业由东向西梯度转移，郑州、重庆等城市的外向型经济实现了显著增长。与此同时，中欧班列的发展，也提升了企业全球资源配置能力。例如，TCL集团就利用中欧班列将零配件运输至波兰，在当地组装后再配送至欧洲各地区，进而实现了境内外生产协同联动，降低了企业成本，提升了产品国际竞争力。

成绩斐然，机遇在前。顺势而为打通发展中的堵点难点，中欧班列还可以形成更加强劲的市场竞争力。奔跑吧，中欧班列！声声汽笛、滚滚车轮，必将谱写亚欧陆路运输新篇章，开创亚欧合作新局面！

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)