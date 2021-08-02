2021年3月23日，内蒙古自治区呼和浩特沙良物流园区内，工作人员正在进行集装箱吊装作业。

夏 亮摄（影像中国）

2020年4月14日，中欧班列（武汉）X8015次列车抵达德国北威州杜伊斯堡港货运场站。这是新冠肺炎疫情防控期间，从武汉开出的首趟中欧班列，标志着中欧班列（武汉）恢复常态化运营。

新华社发

荷兰GVT物流集团总经理罗兰德·韦巴克介绍从中国运来的货物。

本报记者 任 彦摄

2021年7月12日，发往波兰斯瓦夫库夫的中欧班列从成都国际铁路港驶出。

白桂斌摄（影像中国）

累计开行超4万列，打通73条运行线路，通达欧洲23个国家的160多个城市，运输货品达5万多种……连接亚欧大陆的中欧班列成为名副其实的“钢铁驼队”，有力保障国际产业链供应链稳定畅通，促进区域共同发展，为共建“一带一路”合作增添更多动能，为沿线国家人民带来更多福祉

荷兰GVT物流集团总经理罗兰德·韦巴克——

“为全球供应链恢复提供重要保障”

本报记者 任 彦

一列满载集装箱的货运列车日前徐徐驶入荷兰蒂尔堡市布拉邦特场站。这是定期开行在中欧班列“蓉欧快铁”蒂尔堡线路上的一趟直达货运班列，从中国成都而来，历时15天，跨越10947公里。当天下午4时，另外一列满载集装箱的货运列车从这里发车，向成都国际铁路港驶去。

“自2016年正式开通以来，这条连接荷兰和中国的中欧班列线路车次不断增加，现在已经达到每周对开5至6列。”负责线路运营的荷兰合作企业GVT物流集团总经理罗兰德·韦巴克对本报记者说，“在国际物流领域，中欧班列的竞争力非常明显。新冠肺炎疫情防控期间，这种优势更加凸显。”

据介绍，货物通过中欧班列从成都运输到蒂尔堡，可比海运节省2/3的时间，物流费用仅为空运的1/4。疫情防控期间，空运和海运受冲击较大，而中欧班列因其安全稳定，成为防疫物资的重要运输通道。

“时间就是生命。中欧班列及时运送了大量防疫物资，有力推动了欧中携手抗疫。”韦巴克说，“现在，中欧班列又为欧洲各国复工复产源源不断运送生产物资，为全球供应链恢复提供重要保障。”

记者在场站仓库发现，工人正在码放来自中国的轴承、小家电等商品。据韦巴克介绍，目前从成都发来的班列运输货品以电子产品、服装鞋帽、日用品以及口罩、防护服等防疫物资为主，从蒂尔堡发出的班列以汽车配件、机械设备、红酒、奶粉等为主。

“中欧班列不仅性价比较高，而且可运输的物品种类非常多。”韦巴克说，蒂尔堡至成都的中欧班列还配置了冷藏集装箱，以方便运输花卉等对温度敏感性强的物品。

除了蒂尔堡至成都的中欧班列线路之外，蒂尔堡至西安的中欧班列线路也于2019年开通。今年6月4日，从江苏南京发来的直达中欧班列顺利抵达蒂尔堡，标志着南京—蒂尔堡中欧班列线路正式开通。

“在中欧班列开通之前，欧洲缺少通往中国的直达货运列车。货物运输几经辗转，不仅耗时长，而且运费高，这在很大程度上制约了欧中经贸往来。”韦巴克说，中欧班列开通以来，欧中贸易往来进入快车道，双边贸易量迅速攀升。“中欧班列不仅给欧中市场运送了大量货物，还创造了许多投资机会。可以说，中欧班列为欧中经济带来巨大发展机遇。”

近年来，GVT物流集团从当初只有170名员工的本土企业逐步发展成为拥有近千人的国际物流公司，“一个重要原因就是借助了中欧班列的东风”。韦巴克感叹道，他在这家企业工作了10多年，见证了企业的发展壮大，“中欧班列开通之后，货运量迅猛增加，我们为此兴建新的配套设施，招聘更多员工。中欧班列为我们插上腾飞的翅膀”。

“由于中欧班列的独特优势，越来越多的物流企业转向通过中欧班列运输物资，目前连接蒂尔堡到中国多个城市之间的班列都需求旺盛，急需增加新的班次、开通新的线路。”韦巴克非常看好中欧班列的发展前景。

“中欧班列还带动了两国的人文交流，进一步拉近了两国人民的感情。”韦巴克说。2019年10月，蒂尔堡市与成都市正式签署建立友好合作关系备忘录。韦巴克在2015年6月第一次到访中国，如今已经去过10多次。“每次中国行都让我流连忘返，中国人民非常友好，基础设施完善，社会和谐稳定。我盼望能再次到中国去感受那里的风土人情。”

波兰味奇集团首席商务官马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡——

“在波中之间架起一座重要的桥梁”

本报记者 于 洋

2020年“双11”前夕，满载着50个货柜1100余吨乳制品的“波兰乳品专列”抵达中国，助力波兰乳制品在“双11”期间创造在中国市场的最佳销售成绩。参与组织这趟乳品专列的波兰味奇集团首席商务官马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡表示，中欧班列大大缩短了农产品的运输时间，波兰乳制品和其他农产品企业从中受益良多。

波兰牛奶、奶粉和奶酪等产品2020年在中国市场的销量增长了70%，中国成为波兰乳制品出口增长最快的市场。“波兰成为欧盟牛奶产量增速前三名的国家之一，乳制品产量和出口额逆势上扬，这很大程度上要归功于中国市场需求的增加和中欧班列的稳定运营。”马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡感慨。

受新冠肺炎疫情影响，波兰乳制品在欧洲市场的销售面临一定的困难，波兰奶农的收益下降严重。“中国迅速控制住了疫情，经济社会秩序加快恢复。中欧班列的发车次数不断增加，我们的对华出口额也屡创新高。”马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡说。

“波兰是欧盟乳制品生产和出口大国，中国拥有巨大的消费市场，中欧班列在波中之间架起一座重要的桥梁。”马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡说，这一全新的国际物流解决方案，将波兰到中国的运输时间从海运的40天缩短为陆路的14天左右，对波兰乳制品和其他农产品企业是一大利好。

波兰小城马拉舍维奇位于波兰与白俄罗斯交界。近年来，这座人口仅4000人的小城因中欧班列而声名鹊起。作为中欧班列自东向西进入欧盟的第一个转运车站，马拉舍维奇场站也一跃成为欧盟最重要的物流集散地之一。马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡对马拉舍维奇的变化深有感触。

“马拉舍维奇的常住居民过去以老年人居多，年轻人大都在华沙等大城市工作。现在这里逐渐成为投资的热土，越来越多的企业在场站附近投资建厂，吸引了许多在外工作的年轻人回到家乡从事物流相关工作。中欧班列的开行带动了当地居民的就业，也促进了场站的快速发展。今年起，马拉舍维奇场站扩建工作进一步加快，相信这将为波兰带来更多的发展机遇。”马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡说。

“中欧班列为欧中贸易提供了新的途径和机遇。波兰作为‘一带一路’沿线国家，已经并将继续从中受益。”马齐亚尔奇克—皮萨尔斯卡表示，波兰的乳制品等农产品以绿色天然、质优价廉在欧洲市场广受欢迎，希望能够通过中欧班列，“让更多中国消费者了解并爱上这张波兰的‘国家名片’”。

德铁货运中国总经理弗兰克·舒尔策——

“将沿线各国人民紧密联系在一起”

本报记者 花 放

去年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，国际运输受到严重影响，而中欧班列实现了逆势增长和安全稳定运行。“德国铁路集团（以下简称德铁）货运公司的中国业务空前繁荣，去年公司参与运营的中欧班列数量同比增长了一倍。”德铁货运中国总经理弗兰克·舒尔策在接受本报记者采访时表示，疫情防控期间，中欧班列的重要性和可靠性凸显，为稳定国际供应链产业链、助力欧中共同抗疫发挥了重要作用。

2002年，舒尔策第一次来到中国。当时，他作为德铁代表参与了上海磁悬浮列车项目建设。“中国的发展速度和中国人民对发展的追求与不懈奋斗让我深受鼓舞。”舒尔策回忆道，这段经历对他产生了深刻影响，他不仅结识了很多中国朋友，也和中国结下一段缘分。

回到德国后，他辗转多国从事国际铁路货运相关工作，仍一直关注着中国铁路运输发展。2018年，得知德铁将在上海开设办事处时，舒尔策毫不犹豫地递交了申请，回到了这座曾经工作和生活过的城市。“我很自豪能够参与到中欧班列运营中。”舒尔策认为，“中欧班列不仅仅是一条货物运输通道，更将沿线各国人民紧密联系在一起。”

2021年6月初，南京—荷兰蒂尔堡中欧班列线路正式开通。“中欧班列的发展将中国速度体现得淋漓尽致。”舒尔策感慨道，中国人民付出巨大努力推动中欧班列迅速发展，这也鼓舞着德铁在世界各地的员工。“中欧班列的参与者目标高度一致，都希望通过中欧班列更好、更多地运输货物。在这种团结合作推动下，相信中欧班列一定可以发展得更好。”

中欧班列具有安全快捷、绿色环保、受自然环境影响小等综合优势，已成为国际物流中陆路运输的骨干方式，通达欧洲23个国家的160多个城市。舒尔策特别强调了中欧班列在保护环境方面所起到的巨大作用。他表示，铁路货运是节能环保的运输方式，中欧班列除了保障供应链稳定，还有助于加强环境保护，推动可持续发展。舒尔策认为，通过这种环保的方式将沿线国家联系起来具有特别的意义。

比海运更快的速度、比空运更低的成本——高效、稳定的中欧班列已经成为连通亚欧大陆的主要桥梁和绿色通道。“通过中欧班列，德铁运输了大量高货值的货物。”舒尔策表示，在运输化工和汽车等相关行业物资方面，德铁有着丰富的经验，“希望德中两国企业在中欧班列运营中加强交流和学习，互助互惠，共同取得更大的成功”。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)