本报驻泰国记者 刘 慧

新加坡科技工商协会和社会企业永续生活研究所联合发起的“旧电子产品再生计划”日前在线上启动。活动为期6个月，以线上线下结合的方式举办，旨在提高民众环保意识，应对日益严重的电子垃圾问题。

活动期间，主办方推出直播活动，示范如何维修不同类别的电子产品，并在社交媒体上发布一系列介绍电子产品零件、材料等的科普视频。主办方还设计了互动环节，邀请民众对废旧电子产品进行升级或维修，优胜者将获得现金奖励。实体电子产品维修站也将在几个月后建成。

电子垃圾隐藏着巨大的健康和环境风险。据统计，新加坡每年产生的电子垃圾超过6万吨，但电子垃圾回收率一直不高，2020年电子垃圾回收量仅1400吨。永续生活研究所创始人斯瓦米内森表示：“要教育公众如何处理报废的产品，鼓励他们通过维修和再利用来延长产品寿命。”

今年7月起，新加坡电子垃圾管理系统正式启动。根据“制造商延伸责任”框架，新加坡要求制造商或进口商，负责回收和处理这些受管制电器与电子产品的废弃物。如果供应的受管制电子产品超过一定重量，需承担回收处理费用；占据的市场份额越高，需支付的费用就越多。政府还与德国环保集团欧绿保合作，在全国设置回收点和回收箱，对相关电子产品进行回收处理。

目前，在新加坡的超市、购物中心、社区俱乐部等一些公共场所，专门用于回收电池、打印机、手机、电脑等电子垃圾的白色回收箱随处可见。民众可下载手机应用程序，扫描回收箱上的二维码，上传即将投进去的电子垃圾照片，即可赚取积分。这些积分可以兑换成代金券，用于支付网约车、外卖、共享单车等费用。应用程序还可以帮助用户定位附近的电子垃圾箱位置、查看近期回收活动等。

欧绿保集团还将和新加坡各市镇理事会合作，每季度在社区组织电子垃圾回收活动，并将收集的电子垃圾送到有执照的电子垃圾回收商处进行处理和重新利用。

电子产品零售商也在新加坡电子垃圾管理中发挥着重要作用。政府规定，面积在300平方米或以上的电子产品零售商必须在店内设置回收点。民众购买了新的电子产品后，不管旧有产品是什么品牌、在何处购买，都可以将其交由零售点进行回收处理。

（本报曼谷8月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 16 版）

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